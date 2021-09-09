Тренування для пружних сідниць: вибуховий комплекс вправ у відео

Якщо мрієте про пружні сідниці, але немає часу на тренажерний зал – тоді цей сет вправ ви точно заціните. Дивіться на відео, як накачати м'язи сідниць вдома та тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Це вогненне заняття з фітнес-гумкою, яке підготувала тренерка Катя Качан, допоможе надати сідницям красивої форми та підтримуватиме м'язи у тонусі. На домашнє тренування у вас піде не більше, ніж 15 хвилин. А якщо ще й займатися регулярно, то й результати вас потішать швидко.

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7 вправ для тренування сідниць

Тренування складається з 7 вправ, а за основу тренерка взяла класичний мостик.

Класичний мостик: 30 секунд;

Мостик "пружинки": 30 секунд;

Мостик з широким положенням ніг: 30 секунд;

Статичний мостик 1: 30 секунд;

Мостик з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;

Мостик "пружинки" з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;

Статичний мостик 2: 30 секунд.

Вдалого тренування!

усі вправи виконуйте по 30 – 45 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Текст публікації Каті Качан:

Гаряче тренування для пружних сідниць

За базову вправу взятий мостик. Тобто це тренування на сідниці побудоване на базі вправи мостик. Тренування складається з 7 вправ, дві з яких розділені на дві сторони. Одна вправа повторюється двічі.

Усі вправи потрібно виконувати по 30 – 45 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.