Это огненное занятия с фитнесс-резинкой, которое подготовила тренер Катя Качан, поможет придать ягодицам красивой формы и поддерживать мышцы в тонусе. На домашнюю тренировку у вас уйдет не более 15 минут. А если еще и заниматься регулярно, то и результаты вас порадуют быстро.

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Тренировка состоит из 7 упражнений, а за основу тренер взяла классический мостик.

7 упражнений для тренировки ягодиц

Классический мостик: 30 секунд;

Мостик "пружинки": 30 секунд;

Мостик с широким положением ног: 30 секунд;

Статический мостик 1: 30 секунд;

Мостик с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

Мостик "пружинки" с прямой ногой: по 30 секунд на каждую ногу;

Статический мостик 2: 30 секунд.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте по 30 – 45 секунд. Отдых между упражнениями 10 – 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Удачной тренировки!

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Текст публикации Кати Качан:

Горячая тренировка для упругих ягодиц

За базовое упражнение взят мостик. То есть эта тренировка на ягодицы построена на базе упражнения мостик. Тренировка состоит из 7 упражнений, два из которых разделены на две стороны. Одно упражнение повторяется дважды.