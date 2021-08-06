ТОП-10 простих сніданків, які сподобаються дорослим і дітям

Іноді всім хочеться різноманітності у харчуванні, сніданки – не виняток. Особливо це актуально, коли є діти.

Страви на сніданок мають бути простими, щоб на приготування не вимагалося багато часу. 10 смачних, але легких ідей назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Що приготувати на сніданок

Солодкі млинці з ягодами, фруктами.

Смачні млинці точно оцінять діти / Фото Pixabay

Рол з лаваша з начинкою (кисломолочний сир, м'який сир, скибочки м'яса, зелень, овочі, твердий сир). Начинка може бути й іншою – все залежить від ваших уподобань та наявності продуктів.

Крупа (булгур, гречка) + скибочки м'яса + варене яйце + сир + овочі + зелень. Вівсяно-креп з овочами, зеленню, сиром і рибою. Правильні хачапурі з салатом.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду

Хачапурі важливо приготувати з корисних продуктів / Фото Pixabay

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Сирники з білим йогуртом, домашнім джемом без цукру, перебитими ягодами або сирна запіканка з фруктами. Яєчня, яйця-пашот, омлет Пуляр з овочами, зеленню, сиром і скибочкою цільнозернового хліба. Правильні вафлі з фруктами чи ягодами.

Вафлі також стануть відмінним сніданком / Фото Pixabay