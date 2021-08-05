Тістечка "Павлова" відомі багатьом, але мало хто знає, як їх приготувати вдома. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Валерія Чепішко.
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Міні-тістечка "Павлова"
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку: 303/5/17/35.
Інгредієнти (на 10 штук):
Для безе:
- Білки – 4 штуки.
- Лимонний сік – 1 чайна ложка.
- Цукор – 100 грамів.
- Цукрова пудра – 100 грамів.
Для лимонного курда:
- Жовтки – 4 штуки.
- Цукор – 100 грамів.
- Кукурудзяний крохмаль – 10 грамів.
- Цедра і сік одного лимона.
- Вершкове масло – 70 грамів.⠀
Для крему:
- М'який сир – 250 грамів.
- Вершки 33% – 125 мілілітрів.
- Цукрова пудра – 20 грамів.
Смачні тістечка сподобаються всій родині / Фото Pixabay
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Як приготувати
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Безе:
Білки та лимонний сік збиваємо міксером до пишної світлої піни. Поступово додаємо цукор, збиваємо до піків. Додаємо цукрову пудру й збиваємо до однорідної густої маси. Перекладаємо суміш у кондитерський мішок з насадкою й робимо на деку кошики діаметром близько 7 сантиметрів. Залишаємо в розігрітій до 100 градусів духовці приблизно на 1,5 години. Після цього даємо повністю охолонути в духовці з відкритими дверцятами.
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Лимонний курд:
Жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, цедру лимона з'єднуємо й варимо на середньому вогні до загусання. Вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло. Перемішуємо до однорідності й перетираємо через сито.
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Крем:
М'який сир, вершки, цукрову пудру збиваємо міксером до загустіння.
Наповнюємо кошики з безе лимонним курдом, прикрашаємо кремом і ягодами за бажанням. Десерт готовий. Смачного!
Як приготувати тістечка "Павлова": дивіться відео