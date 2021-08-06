Блюда на завтрак должны быть простыми, чтобы на приготовление не требовалось много времени. 10 вкусных, но легких идей назвала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Что приготовить на завтрак
- Сладкие блинчики с ягодами, фруктами.
Вкусные блинчики точно оценят дети / Фото Pixabay
- Ролл из лаваша с начинкой (творог, мягкий сыр, ломтики мяса, зелень, овощи, твердый сыр). Начинка может быть и другой – все зависит от ваших предпочтений и наличия продуктов.
- Крупа (булгур, гречка) + ломтики мяса + вареное яйцо + сыр + овощи + зелень.
- Овсяно-креп с овощами, зеленью, сыром и рыбой.
- ПП-хачапури с салатом.
Хачапури важно приготовить из полезных продуктов / Фото Pixabay
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- Сырники с белым йогуртом, домашним джемом без сахара, перебитыми ягодами или творожная запеканка с фруктами.
- Яичница, яйца-пашот, омлет Пуляр с овощами, зеленью, сыром и ломтиком цельнозернового хлеба.
- ПП-вафли с фруктами или ягодами.
Вафли также станут отличным завтраком / Фото Pixabay
- Творог с белым йогуртом + ягоды или фрукты.
- Овсянка с яйцом, сыром Моцарелла и ягодным смузи.