Багатьом із нас знайома ситуація, коли ми стомлюємося на роботі не лише фізично, а й морально. Досить часто нам не хочеться йти на роботу, ми відчуваємо дискомфорт в присутності керівника чи взагалі ніяковіємо під час розмови з ним. Здебільшого основною причиною такої моральної втоми є токсичний керівник.

Ідеї 24 розкажуть, як розпізнати токсичного керівника, як врятуватися від його дій та як зробити так, щоб ваша робота приносила вам не лише кошти, а й задоволення.

Читайте також: Як увійти в робочий ритм після різдвяних канікул: 5 простих та дієвих порад

Якщо у вас з'явилися думки стосовно того, що ваш начальник токсичний, радимо спочатку впевнитися в цьому.

Як розпізнати токсичного керівника

1. Він не поважає своїх працівників

Як правило, такий керівник не лише не поважає своїх працівників, а й порушує їхні особистісні та часові межі. Він може давати завдання особистого характеру, телефонувати в неробочий час, заставляти виконувати понаднормову роботу без додаткової оплати.

Фото khoinghiep

2. Чує лише себе

Такий керівник егоцентричний. Він не сприймає критику і зовсім не потребує зворотного зв'язку. Здебільшого такий начальник не буде слухати підлеглих, бо вважає, що він знає краще (навіть якщо це не так).

3. Заставляє відчувати провину за те, що у вас є діти

Такий керівник сприймає працівників як "ресурс". Саме тому жінки в очах таких керівників завжди будуть на другому місці, адже на відміну від чоловіків "жінки можуть піти в декрет", "у них захворіє дитина", "дитину потрібно водити в садочок" тощо.

Фото businessman

4. Керівник не зовсім компетентний

Це трапляється тоді, коли керівнику бізнес дістався у спадок або через зв'язки. Некомпетентність керівника може провокувати його на те, щоб змушувати підлеглих "генерувати ідеї" для просування бізнесу або вдосконалення певних процесів. Через відсутність власних знань такий начальник хоче "виїхати" за допомогою інших працівників. Він не завжди правильно розподіляє обов'язки й може часто наголошувати на тому, що "ми команда". Як правило, це відбувається не через те, що він вважає усіх рівними, а через те, що він не готовий нести відповідальність за свої дії.

Цікаво: Як боротися з сонливістю на роботі: 10 дієвих способів

5. Знецінення заслуг працівників

Для токсичного керівника будь-який ваш результат буде недостатнім. Він завжди наголошуватиме на тому, що можна було краще, швидше, результативніше.

6. Без права на помилку

Токсичний начальник вважає, що його підлеглі повинні виконувати роботу ідеально. Якщо ви зробили навіть незначну помилку, керівник наголосить на тому, що незамінних немає. І за допомогою криків чи маніпуляцій спровокує вас на те, щоб ви боялися не лише повторити помилку, а й загалом не могли відстояти себе перед ним.

Фото freepik

Як поводити себе з токсичними керівниками: