Уже позаду Різдво, Щедрий вечір та Старий Новий рік. Це означає, що кожен з нас має відновлювати робочий режим і потроху повертатися до трудових буднів. Для того, щоб організм не зазнав стресу, а ви не відчували постійної втоми, потрібно правильно входити в робочий ритм.

Ідеї 24 підготували для вас прості, але дієві поради, які точно допоможуть уникнути негативного настрою та поганого самопочуття після різдвяних канікул.

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Плани на тиждень

Ваш графік стабілізувався, тому обов'язково потрібно складати плани не лише на день, а й на тиждень. Так ви зможете правильно розподіляти свій час і все встигнути.

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Відпочинок

Так, в період новорічних та різдвяних свят у вас було вдосталь вихідних. Але навіть тоді ви мали багато хатніх справ, покупок подарунків, постійні приготування страв тощо. Обов'язково приділяйте собі трохи часу для фізичного та морального відпочинку. В ідеалі, навіть час для відпочинку записуйте у свої плани на тиждень.

Режим дня

Результативність кожного дня залежить від того, як ви починаєте ранок. Саме тому приділіть цій частині доби чимало часу. Прокидайтеся в гарному настрої, пийте склянку води, робіть зарядку, приймайте душ під класну музику і снідайте корисною їжею. Так ви не лише зробите собі гарний настрій, а й подбаєте про відмінне фізичне самопочуття.

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Налаштуйтеся на роботу

Не варто перенавантажувати себе роботою у перший же день. Ймовірно, за всі різдвяні канікули у вас накопичилося багато справ. Проте вирішуйте їх поступово. Інакше наприкінці першого робочого дня ви почуватиметеся роздратовано та виснажено. Правильно розподіліть всі справи й виконайте спочатку те, що потребує негайного вирішення.

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Спілкування з колегами

У перший робочий день, як правило, складно увійти в робочий режим. Тому, перед тим, як позбутися ліні, поспілкуйтеся з колегами. Поділіться ідеями реалізації певних проєктів, поговоріть про робочі плани тощо.

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