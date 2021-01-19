Многим из нас знакома ситуация, когда мы устаем на работе не только физически, но и морально. Достаточно часто нам не хочется идти на работу, мы чувствуем дискомфорт в присутствии руководителя или вообще стесняемся во время разговора с ним. В основном главной причиной такой моральной усталости является токсический руководитель.

Идеи 24 расскажут, как распознать токсического руководителя, как спастись от его действий и как сделать так, чтобы ваша работа приносила вам не только деньги, но и удовольствие.

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Если у вас появились мысли о том, что ваш начальник токсичен, советуем сначала убедиться в этом.

Как распознать токсического руководителя

1. Он не уважает своих работников

Как правило, такой руководитель не только не уважает своих работников, но и нарушает их личностные и временные границы. Он может давать задания личного характера, звонить в нерабочее время, заставлять выполнять сверхурочную работу без дополнительной оплаты.

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2. Слышит только себя

Такой руководитель эгоцентричный. Он не воспринимает критику и вовсе не нуждается в обратной связи. В основном такой начальник не будет слушать подчиненных, так как считает, что он знает лучше (даже если это не так).

3. Заставляет чувствовать вину за то, что у вас есть дети

Такой руководитель воспринимает работников как "ресурс". Именно поэтому женщины в глазах таких руководителей всегда будут на втором месте, ведь в отличие от мужчин "женщины могут уйти в декрет", "у них заболеет ребенок", "ребенка нужно водить в садик" и др.

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4. Руководитель не совсем компетентный

Это случается тогда, когда руководителю бизнес достался по наследству или через связи. Некомпетентность руководителя может провоцировать его на то, чтобы заставлять подчиненных "генерировать идеи" для продвижения бизнеса или совершенствование определенных процессов. Из-за отсутствия собственных знаний такой начальник хочет "выехать" с помощью других работников. Он не всегда правильно распределяет обязанности и может часто делать акцент на том, что "мы команда". Как правило, это происходит не потому, что он считает всех равными, а потому, что он не готов нести ответственность за свои действия.

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5. Обесценивание заслуг работников

Для токсического руководителя любой ваш результат будет недостаточным. Он всегда будет подчеркивать то, что можно было лучше, быстрее, результативнее.

6. Без права на ошибку

Токсический начальник считает, что его подчиненные должны выполнять работу идеально. Если вы сделали даже незначительную ошибку, руководитель отметит на том, что незаменимых нет. И с помощью криков или манипуляций спровоцирует вас на то, чтобы вы боялись не только повторить ошибку, но и вообще не могли отстоять себя перед ним.

Фото freepik

Как вести себя с токсичными руководителями: