Тіло мрії вже близько: як схуднути в ногах
Джерело:інстаграм wowbody slim
Дуже багато дівчат і жінок мріють схуднути в ногах і зменшити об'єми. Це досить непросте завдання.
Для досягнення мети потрібен комплексний підхід. Що потрібно робити – розповіли у проєкті wowbody slim, авторками якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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Як схуднути в ногах
- В першу чергу потрібно усвідомити, що схуднути локально неможливо. Прибрати жир тільки на ногах не вийде. При цьому в проблемних місцях, які у кожної людини різні, жирові відкладення будуть йти повільніше за все.
- Якщо проблемною зоною є ноги або внутрішня частина стегна – врятує комплексний підхід.
Комплексний підхід дозволить отримати ноги мрії / Фото Pixabay
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- Схуднення на 80% залежить від харчування. Необхідно скоригувати раціон, інакше дійти до мети не вийде.
Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів,
– зазначили у проєкті.
- Тренування дозволять створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).
- Масаж сухою щіткою та скраби теж підуть на користь. Використовуйте ці методи 2 – 3 рази на тиждень.
Текст публікації wowbody slim:
Як схуднути в ногах?
Для початку, прийми той факт, що тіло не худне частинами. Локального жироспалювання не існує. А в проблемних місцях (у кожного вони свої) жир відкладається швидше за все і йде в останню чергу.
Що робити, якщо проблемна зона – ноги або внутрішня частина стегон? Застосовувати комплексний підхід.
На 80% схуднення залежить від харчування. Скорегуй свій раціон, інакше, скільки не роби махів ногами, м'язи під жиром не окресляться. Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів.
Тренуйся, щоб створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).
А також підключай масаж сухою щіткою, і використовуй скраби 2 – 3 рази на тиждень.
Почни діяти! Ноги мрії вже близько.