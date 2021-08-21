Тіло мрії вже близько: як схуднути в ногах

21 серпня 2021 , 19:49
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Джерело:

інстаграм wowbody slim

Дуже багато дівчат і жінок мріють схуднути в ногах і зменшити об'єми. Це досить непросте завдання.

Для досягнення мети потрібен комплексний підхід. Що потрібно робити – розповіли у проєкті wowbody slim, авторками якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Як схуднути в ногах

  • В першу чергу потрібно усвідомити, що схуднути локально неможливо. Прибрати жир тільки на ногах не вийде. При цьому в проблемних місцях, які у кожної людини різні, жирові відкладення будуть йти повільніше за все.
  • Якщо проблемною зоною є ноги або внутрішня частина стегна – врятує комплексний підхід.
Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Комплексний підхід дозволить отримати ноги мрії / Фото Pixabay

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  • Схуднення на 80% залежить від харчування. Необхідно скоригувати раціон, інакше дійти до мети не вийде.

Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів,
– зазначили у проєкті.

  • Тренування дозволять створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).
  • Масаж сухою щіткою та скраби теж підуть на користь. Використовуйте ці методи 2 – 3 рази на тиждень.

Текст публікації wowbody slim:

Як схуднути в ногах?

Для початку, прийми той факт, що тіло не худне частинами. Локального жироспалювання не існує. А в проблемних місцях (у кожного вони свої) жир відкладається швидше за все і йде в останню чергу.

Що робити, якщо проблемна зона – ноги або внутрішня частина стегон? Застосовувати комплексний підхід.

На 80% схуднення залежить від харчування. Скорегуй свій раціон, інакше, скільки не роби махів ногами, м'язи під жиром не окресляться. Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів.

Тренуйся, щоб створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).

А також підключай масаж сухою щіткою, і використовуй скраби 2 – 3 рази на тиждень.

Почни діяти! Ноги мрії вже близько.

Автор: Наталя Бережна