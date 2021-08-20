Про деякі з них ви навіть не знали. Їх назвали фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Поширені причини відчуття постійної втоми

1. Недостатня кількість сну

Якщо ви мало відпочиваєте або погано спите, це може призвести до постійної втоми.

2. Надлишок у раціоні рафінованих вуглеводів

Рафіновані вуглеводи – продукти, очищені від висівок, волокон та поживних речовин. Вони містяться у різноманітних стравах та продуктах харчування: солодощах, цукрі, сухих сніданках, кетчупах та соусах, борошні та тісті, білому рисі, йогуртах з наповнювачами, соках, газованих напоях, рослинному молоці.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

3. Малорухливий спосіб життя

Деякі люди кажуть, що не можуть займатися спортом, бо дуже стомилися. За словами дієтологів усе навпаки: низька фізична активність і є однією з причин втоми.

Безліч людей жаліються на хронічну втому / Фото Pixabay

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4. Недостатня кількість білка в раціоні

Щодня людина має вживати в середньому від 0,8 грама білка на кілограм маси тіла.

5. Вживання занадто малої кількості калорій

Якщо ми вживаємо замало калорій, щоб покрити базові потреби, наш метаболізм сповільнюється та зберігає енергію, що потенційно може спричинити втому. Крім того, важливо задовольнити потреби у вітамінах та мінералах. Недостатня кількість вітаміну D, заліза та інших важливих поживних речовин також може призвести до втоми,

– пояснили фахівці.

6. Недостатнє споживання води

Організм людини щодня втрачає воду. Згідно з дослідженнями, навіть легке зневоднення може призвести до зниження рівня енергії та здатності до концентрації уваги та головного болю. Тому варто дотримуватися питного режиму та споживати щонайменше 1,5 літра води щодня.

Текст публікації Наталії Самойленко:

Чому інколи нас переслідує відчуття постійної втоми? Давайте розбиратися.

Постійне відчуття втоми – явище надзвичайно поширене. Втому можуть викликати як особливості способу життя, так і стан фізичного здоров'я. Пропонуємо йти від простого до складного, і перш ніж гуглити різні захворювання, давайте поговоримо про спосіб життя.

1. Недостатня кількість сну

Важко заснути? Турбують нічні пробудження? Спали 8 – 10 годин і все одно є сонливість.

2. Надлишок в раціоні рафінованих вуглеводів

Рафіновані вуглеводи – продукти, очищені від висівок, волокон та поживних речовин.

Вони є в:

білому або коричневому цукрі, цукерках, десертах, морозиві, джемах, сиропах;

в багатьох сухих сніданках та енергетичних батончиках;

кетчупах та більшості соусів промислового виробництва;

борошні вищого гатунку та хлібобулочних виробах з нього, тісті для піци;

білому рисі;

йогуртах з наповнювачами;

соках та інших солодких напоях;

багатьох видах рослинного молока.

Вуглеводи – це джерело енергії для організму і, здавалося б, вони мають покращувати наше самопочуття. Однак, швидкозасвоювані вуглеводи спричиняють швидке підвищення цукру в крові, у відповідь на це підшлункова залоза виробляє велику кількість інсуліну, який є своєрідним "ключем", який відкриває "двері" для глюкози й вона заходить всередину клітини. Прагнучи знов поповнити запаси енергії, ваша рука інстинктивно тягнеться до чергової порції шкідливих смаколиків.

3. Малорухливий спосіб життя

Ви можете сказати, що занадто втомлені, щоб займатися спортом, але вже доведено, що саме низька фізична активність і є однією з основних причин відсутності енергії.

4. Недостатня кількість білка в раціоні

Рекомендована норма вживання білка – в середньому від 0,8 грама на кілограм маси тіла.

5. Вживання занадто малої кількості калорій

Якщо ми вживаємо замало калорій, щоб покрити базові потреби, наш метаболізм сповільнюється та зберігає енергію, що потенційно може спричинити втому. Крім того, важливо задовольнити потреби у вітамінах та мінералах. Недостатня кількість вітаміну D, заліза та інших важливих поживних речовин також може призвести до втоми.

6. Недостатнє споживання води

Біохімічні реакції, які відбуваються у нашому організму щодня, призводять до втрати води. Її потрібно поповнювати. Дослідження показали, що навіть легке зневоднення може призвести до зниження рівня енергії та здатності до концентрації уваги та головного болю. Тому дбайте про свій сон, вживайте 1,5 літра води на день, додавайте у свій раціон сезонні овочі та фрукти, стежте за дефіцитами вітамінів, це ваша ідеальна формула від втоми.