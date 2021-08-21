Для досягнення мети потрібен комплексний підхід. Що потрібно робити – розповіли у проєкті wowbody slim, авторками якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Як схуднути в ногах

В першу чергу потрібно усвідомити, що схуднути локально неможливо . Прибрати жир тільки на ногах не вийде. При цьому в проблемних місцях, які у кожної людини різні, жирові відкладення будуть йти повільніше за все.

. Прибрати жир тільки на ногах не вийде. При цьому в проблемних місцях, які у кожної людини різні, жирові відкладення будуть йти повільніше за все. Якщо проблемною зоною є ноги або внутрішня частина стегна – врятує комплексний підхід.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Комплексний підхід дозволить отримати ноги мрії / Фото Pixabay

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Схуднення на 80% залежить від харчування. Необхідно скоригувати раціон, інакше дійти до мети не вийде.

Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів,

– зазначили у проєкті.

Тренування дозволять створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).

дозволять створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка). Масаж сухою щіткою та скраби теж підуть на користь. Використовуйте ці методи 2 – 3 рази на тиждень.

Текст публікації wowbody slim:

Як схуднути в ногах?

Для початку, прийми той факт, що тіло не худне частинами. Локального жироспалювання не існує. А в проблемних місцях (у кожного вони свої) жир відкладається швидше за все і йде в останню чергу.

Що робити, якщо проблемна зона – ноги або внутрішня частина стегон? Застосовувати комплексний підхід.

На 80% схуднення залежить від харчування. Скорегуй свій раціон, інакше, скільки не роби махів ногами, м'язи під жиром не окресляться. Дотримуйся правила "3 прийоми їжі + 1 перекус" без під'їдання, стеж за порціями та балансом поживних речовин і вітамінів.

Тренуйся, щоб створити дефіцит калорій, який потрібен для спалювання жиру (кардіо, танці, плавання, пробіжка).

А також підключай масаж сухою щіткою, і використовуй скраби 2 – 3 рази на тиждень.

Почни діяти! Ноги мрії вже близько.