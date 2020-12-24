Хоча 2020 рік вийшов доволі специфічним, сподіваємося, це не скасує грандіозних планів на святкування. Це стосується і корпоративної культури. Звісно, багато компаній вирішили утриматися від новорічних корпоративів, але це не привід відмовлятися від більш камерних івентів і традицій, як-от обмін подарунками "Таємний Санта", або "Сікрет Санта".

Ця традиція прийшла до України із США, Канади та Великобританії. Вона покликана згуртувати колектив, спонукати дізнатися більше про колег і додати трішки святковості та загадковості консервативній офісній атмосфері.

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Роль Санти може приміряти на себе кожен зі співробітників – варто лише вибрати ім'я свого підопічного, тобто того, хто отримає подарунок. Санти та підопічні традиційно визначаються в такий спосіб: у капелюх складають папірці з іменами всіх охочих долучитися до привітань, а потім кожен наосліп витягує ім'я. Сьогодні на заміну капелюхам і папірцям прийшли онлайн-рішення. Крім імен учасників у них можна додати навіть список бажаних подарунків.

А якщо ви й гадки не маєте, що подарувати, пропонуємо вам 30 універсальних ідей на пересічний сікретсантівський бюджет:

Блокнот

Колись його можна було назвати банальним подарунком. Але не зараз, коли існують блокноти найрізноманітніших кольорів, зі стильними малюнками, сторінками з крафтового паперу та вбудованими адвент-календарями.

Книжка

Якщо колега, якому ви шукаєте подарунок, полюбляє гортати сторінки, прямуйте до книжкового магазину. Якщо ж не впевнені у смаку людини, виберіть щось на полиці з бестселерами або універсальний варіант на кшталт довідника.

Кімнатна рослина

Для дбайливих – орхідеї чи драцени, для людей, які скаржаться, що не можуть доглядати за рослинами, – сукуленти чи кактуси. Доповнений красивим горщиком, такий подарунок прикрасить інтер'єр.

Фото Kokomonaz

Алкоголь

Коли ідей обмаль, можна скористатися нагодою поповнити домашній бар підопічного. Вибирайте нейтральні напої, як-от біле сухе вино, якщо не знаєте, якому алкоголю людина віддає перевагу.

Сертифікат у магазин техніки

Якщо ваш колега досі користується кнопковим телефоном або ж якщо із ним неможливо зв'язатися, бо смартфон завжди розряджений, маєте нагоду натякнути: час замінити старенький гаджет. А оскільки повна вартість нового смартфона виходитиме за межі сікретсантівського бюджету, сертифікат у магазин техніки стане оптимальним варіантом і допоможе людині зробити перший крок. До того ж зараз виробники смартфонів щедрі на знижки.

Так, провідний світовий виробник гаджетів ОРРО пропонує знижки майже на всі свої моделі, зокрема й на нові флагманські серії ОРРО Find X2 та ОРРО Reno4.

Очікуються знижки й на популярну А серію. Наприклад, на бестселер А серії ОРРО А53, який може похвалитися IPS-дисплеєм, що підтримує частоту оновлення зображення 90 Гц і частоту дискретизації сенсорного екрана до 120 Гц, що гарантує плавну роботу. Ще одна сильна сторона ОРРО А53 – потужний акумулятор на 5000 мАг.

Завдяки режиму Super Power Saving Mode ("Суперенергозбережний режим") і швидкій зарядці на 18 Вт цей смартфон перетворюється на незамінного помічника, який неодмінно буде поряд, щоб задовольняти всі ваші потреби. ОРРО А53 можна придбати за святковою ціною 4444 грн. Але поспішайте: пропозиція діятиме лише до 3 січня!

Фото ОРРО

Пауер-банк

Зайвим майже не буває. Якщо у колеги вже є такий пристрій, подаруйте більший – для тривалих подорожей. Або менший – щоб завжди носити із собою.

Набори для творчості

Такі набори більш схильні оцінити жінки, але й серед чоловіків вистачає творчих особистостей. Пензлики, акварелі, картина за номерами, набір для вишивання або ж самовчитель із макраме – пофантазуйте, якому хобі з радістю присвятить себе людина.

Пазли

На карантині пазли мали особливий попит. І якщо ми вже готуємося до ще одного локдауну, чому б не запропонувати підопічному забавку щонайменше на тиждень?

Фото Mirkrestikom

Настільні ігри

Якщо ж не впевнені, що підопічний зосередиться на складанні пазлів, виберіть для нього настільну гру. Це варіант для більш динамічного проведення часу. До того ж можна буде навідатися до колеги в гості та влаштувати невеличкий тимбілдинг за грою.

Чай або кава в подарунковій упаковці

Просто визначте, якому із цих напоїв віддає перевагу людина. Якщо каві – краще беріть мелену, а якщо чаю – даруйте трав'яний чи нейтральний зелений.

Бездротові навушники

Думаєте, придбати бездротові навушники за помірною ціною нереально? А ось і ні.

Бренд ОРРО, наприклад, нещодавно представив українцям TWS-навушники, і вони вже встигли отримати високу оцінку від користувачів. А тепер якісний професійний звук, піклування про слух і безліч корисних функцій стали ще доступнішими. Адже бренд оголосив святкові знижки. Відтак витривалі ОРРО Enco W11 коштуватимуть лише 999 грн, стильні ОРРО Enco W31 – 1799 грн, а інноваційні ОРРО Enco W51 – 2499 грн.

Фото навушників ОРРО

Набір екзотичних фруктів

Можна скористатися готовим рішенням і звернутися до відповідних сервісів із доставки фруктів, а можна самим зібрати набір у супермаркеті та скласти все в коробку. Якщо ж вибираєте самостійно, додайте джему, меду або "Маскарпоне" – фрукти смакуватимуть ще краще.

Ящик мандаринів

Немає часу на пошук екзотичних фруктів? Мандарини можуть стати чудовою альтернативою. Просто візьміть кілька кілограмів цих цитрусових і покладіть у коробку – ось вам ароматний новорічний подарунок.

Фото 2x2.su

Термокухоль

Завдяки такому подарунку колега зможе грітися в подорожах, брати чай із собою, ідучи на роботу, або поповнювати енергію кавою під час прогулянок. І кожного разу, роблячи ковток, людина пригадуватиме свого таємного Санту.

Шарф

Якщо хочете показати свою турботу, даруйте тепло в буквальному сенсі. Шапку для іншого вибрати складно, а ось шарф – дуже просто.

Набір косметики

Крем для рук, гігієнічна помада та жирний крем для обличчя – традиційний набір для догляду в холодну зимову погоду, який можна подарувати і чоловікам, і жінкам. Якщо шукаєте щось більш консервативне – гель для душу й крем для тіла з ароматом кориці та цитрусових.

Фото Livemaster

Декоративні подушки

Допоможіть підопічному прикрасити свій інтер'єр стильним аксесуаром у вигляді подушок. Якщо знаєте колірну гаму інтер'єру – чудово, якщо ні – вибирайте нейтральні відтінки, які поєднуються з різними кольорами.

Тарілка з малюнком

Чимало виробників пропонують оригінальні тарілки – з яскравими малюнками. Нехай у вашого колеги буде така. Її можна залишити в офісі, і ніхто її не чіпатиме, або забрати додому, щоб їжа смакувала ще краще.

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Ліхтарик та електронні свічки

Ліхтарик у вигляді скляного будиночка зробить будь-яку домівку більш затишною. А якщо сумніваєтеся в доречності ліхтарика, даруйте електронні свічки – це безпечний спосіб додати будь-якій атмосфері загадковості та казковості.

Скриншот з youtube

Враження

Якщо людина, якій ви готуєте подарунок, точно не прихильниця матеріальних речей, даруйте враження. Масаж, похід у SPA, урок гри на гітарі чи майстер-клас із малювання – вибір вражень у межах невеликого бюджету чималий.

Цукерки

Більшість із нас у дитинстві чекала на Новий рік подарунка від Діда Мороза, який насправді був корпоративним подарунком наших батьків. Асоціація "цукерки = свято" збереглася в нас і дотепер. Тож чому б не розбудити внутрішню дитину вашого підопічного?

Обкладинка на паспорт

Паспорт зі стильною обкладинкою завжди матиме охайний вигляд. Якщо дозволяє час, замовте унікальний дизайн у handmade-майстра.

Фото Jungle

Холдер для подорожей

Невеличка сумка з усілякими гаманцями всередині – незамінна річ для подорожей. А з вашого боку це ще й побажання подорожувати в наступному році більше.

Веселі капці

Капці у вигляді звіряток потішать кого завгодно. Просто підберіть звірятко до характеру підопічного – і полестите його чи її ніжкам.

Шопер

Стильна сумка з яскравим принтом замість купи пакетиків — вибір свідомої та відповідальної людини. А якщо хочете ще більше потішити колегу, додайте до свого подарунку ще один аксесуар із розряду екофрендлі-товарів, як-от набір бамбукових трубочок.

Фото Kaktutzhit

Квитки до театру

Подивіться, які вистави відбуватимуться у вашому місті протягом першого півріччя наступного року. Можливо, якийсь зі спектаклів зацікавить вашого підопічного?

Спортивний інвентар

Більшість із нас має сидячу роботу. Узимку брак фізичних вправ стає ще більш очевидним. Тож допоможіть колезі стати на шлях спорту – подаруйте гантелі, скакалку, еспандер чи будь-яку іншу річ, яка дозволить хоча б іноді відволікатися від роботи на фізичні вправи.

Рушник

Справді універсальний подарунок. Знайдіть найпухнастіший найбільший рушник і подаруйте колезі – така річ ніколи не буває зайвою.

Фото Vplate

Мультитул

Невеликий, розміром із запальничку, інструмент, що поєднує ножі, викрутки, штопор, ножиці та навіть зубочистку, – варіант для активної людини.

Шкарпетки

Можете зробити вибір на користь теплих вовняних шкарпеток або ж подарувати ті, що з кумедними малюнками. Головне – врахувати характер людини, для якої ви стали таємним Сантою.

Нумо святкувати! Адже що яскравіше ми проводимо цей рік, то більше негараздів залишимо в минулому, щоб розпочати 2021-й із чистого аркуша.