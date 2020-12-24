"Тайный Санта" в офисе, или что подарить коллеге на Новый год: 30 универсальных идей
Хотя 2020 получился довольно специфическим, надеемся, это не отменит грандиозных планов на празднование. Это касается и корпоративной культуры. Конечно, многие компании решили воздержаться от новогодних корпоративов, но это не повод отказываться от более камерных ивентов и традиций, например обмен подарками "Тайный Санта", или "Сикрет Санта".
Эта традиция пришла в Украину из США, Канады и Великобритании. Она призвана сплотить коллектив, побуждать узнать больше о коллегах и добавить немного праздничности и загадочности консервативной офисной атмосфере.
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А если вы и понятия не имеете, что подарить, предлагаем вам 30 универсальных идей:
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Блокнот
Когда-то его можно было назвать банальным подарком. Но не сейчас, когда существуют блокноты самых разнообразных цветов, со стильными рисунками, страницами из крафтовой бумаги и встроенными адвент-календарями.
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Книга
Если коллега, которому вы ищете подарок, любит листать страницы, направляйтесь в книжный магазин. Если же не уверены во вкусе человека, выберите что-то на полке с бестселлерами или универсальный вариант вроде справочника.
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Комнатное растение
Для заботливых – орхидеи или драцены, для людей, которые жалуются, что не могут ухаживать за растениями, – суккуленты или кактусы. Дополнен красивым горшком, такой подарок украсит интерьер.
Фото Kokomonaz
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Алкоголь
Когда идей мало, можно воспользоваться случаем пополнить домашний бар подопечного. Выбирайте нейтральные напитки, например белое сухое вино, если не знаете, какой алкоголь человек предпочитает.
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Сертификат в магазин техники
Если ваш коллега до сих пор пользуется кнопочным телефоном или если с ним невозможно связаться, потому что смартфон всегда разряжен, есть возможность намекнуть: время заменить старый гаджет. А поскольку полная стоимость нового смартфона будет выходить за пределы вашего бюджета, сертификат в магазин техники станет оптимальным вариантом и поможет человеку сделать первый шаг. К тому же сейчас производители смартфонов щедры на скидки.
Так, ведущий мировой производитель гаджетов ОРРО предлагает скидки почти на все свои модели, в том числе на новые флагманские серии ОРРО Find X2 и ОРРО Reno4.
Ожидаются скидки и на популярную А серию. Например, на бестселлер А серии ОРРО А53, который может похвастаться IPS-дисплеем, поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц, что гарантирует плавную работу. Еще одна сильная сторона ОРРО А53 – мощный аккумулятор на 5000 мАч.
Благодаря режиму Super Power Saving Mode ("Суперэнергосберегающий режим") и быстрой зарядке на 18 Вт этот смартфон превращается в незаменимого помощника, который непременно будет рядом, чтобы удовлетворять все ваши потребности. ОРРО А53 можно приобрести по праздничной цене 4444 грн. Но спешите: предложение будет действовать только до 3 января!
Фото ОРРО
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Павер-банк
Лишним почти никогда не бывает. Если у коллеги уже есть такое устройство, подарите больше - для длительных путешествий. Или меньше – чтобы всегда носить с собой.
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Наборы для творчества
Такие наборы более склонны оценить женщины, но и среди мужчин хватает творческих личностей. Кисточки, акварели, картина по номерам, набор для вышивания или самоучитель по макраме – пофантазируйте, которому хобби с радостью посвятит себя человек.
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Пазлы
На карантине они имели особый спрос. И если мы уже готовимся к еще одному локдауну, почему бы не предложить подопечному игрушку минимум на неделю?
Фото Mirkrestikom
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Настольные игры
Если же не уверены, что подопечный сосредоточится на сборке пазлов, выберите для него настольную игру. Это вариант для более динамичного времяпрепровождения. К тому же можно будет наведаться к коллеге в гости и устроить небольшой тимбилдинг за игрой.
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Чай или кофе в подарочной упаковке
Просто определите, какой из этих напитков предпочитает человек. Если кофе – лучше берите молотый, а если чай – дарите травяной или нейтральный зеленый.
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Беспроводные наушники
Думаете, приобрести беспроводные наушники по умеренной цене нереально? А вот и нет.
Бренд ОРРО, например, недавно представил украинцам TWS-наушники, и они уже успели получить высокую оценку пользователей. А теперь качественный профессиональный звук, забота о слухе и множество полезных функций стали еще доступнее. Ведь бренд объявил праздничные скидки. Поэтому выносливые ОРРО Enco W11 будут стоить всего 999 грн, стильные ОРРО Enco W31 – 1799 грн, а инновационные ОРРО Enco W51 – 2499 грн.
Фото наушников ОРРО
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Набор экзотических фруктов
Можно воспользоваться готовым решением и обратиться в соответствующие сервисы по доставке фруктов, а можно самим собрать набор в супермаркете и сложить все в коробку. Если же выбираете самостоятельно, добавьте джема, меда или "Маскарпоне" – так фрукты будут смаковать еще лучше.
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Ящик мандаринов
Нет времени на поиск экзотических фруктов? Мандарины могут стать отличной альтернативой. Просто возьмите несколько килограммов этих цитрусовых и положите в коробку – вот вам ароматный новогодний подарок.
Фото 2x2.su
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Термокружка
Благодаря такому подарку коллега сможет греться в путешествиях, брать чай с собой, идя на работу, или пополнять энергию кофе во время прогулок. И каждый раз, делая глоток, коллега будет вспоминать своего тайного Санту.
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Шарф
Если хотите показать свою заботу, дарите тепло в буквальном смысле. Шапку для другого выбрать сложно, а вот шарф – очень просто.
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Набор косметики
Крем для рук, гигиеническая помада и жирный крем для лица - традиционный набор для ухода в холодную зимнюю погоду, который можно подарить и мужчинам, и женщинам. Если ищете что-то более консервативное – гель для душа и крем для тела с ароматом корицы и цитрусовых.
Фото Livemaster
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Декоративные подушки
Помогите подопечному украсить свой интерьер стильным аксессуаром в виде подушек. Если знаете цветовую гамму интерьера – замечательно, если нет – выбирайте нейтральные оттенки, которые сочетаются с различными цветами.
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Тарелка с рисунком
Многие производители предлагают оригинальные тарелки – с яркими рисунками. Пусть у вашего коллеги будет такая. Ее можно оставить в офисе, и никто ее не тронет, или забрать домой, чтобы пища нравилась еще лучше.
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Фонарик и электронные свечи
Фонарик в виде стеклянного домика сделает любой дом более уютным. А если сомневаетесь в уместности фонарика, дарите электронные свечи – это безопасный способ добавить любой атмосфере загадочности и сказочности.
Скриншот с youtube
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Впечатления
Если человек, которому вы готовите подарок, точно не сторонник материальных вещей, дарите впечатление. Массаж, поход в SPA, урок игры на гитаре или мастер-класс по рисованию – выбор впечатлений в пределах небольшого бюджета немалый.
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Конфеты
Большинство из нас в детстве ждали на Новый год подарка от Деда Мороза, который на самом деле был корпоративным подарком наших родителей. Ассоциация "конфеты = праздник" сохранилась у нас до сих пор. Так почему бы не разбудить внутреннего ребенка у вашего подопечного?
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Обложка на паспорт
Паспорт со стильной обложкой всегда будет иметь опрятный вид. Если позволяет время, закажите уникальный дизайн в handmade-мастера.
Фото Jungle
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Холдер для путешествий
Небольшая сумка с всевозможными кошельками внутри – незаменимая вещь для путешествий. А с вашей стороны это еще и пожелания путешествовать в следующем году больше.
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Веселые тапочки
Тапочки в виде зверюшек порадуют кого угодно. Просто подберите зверька с характером подопечного.
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Шопер
Стильная сумка с ярким принтом вместо кучи пакетиков – выбор сознательного и ответственного человека. А если хотите еще больше порадовать коллегу, добавьте к своему подарку еще один аксессуар из разряда экофрендли-товаров, например, набор бамбуковых трубочек.
Фото Kaktutzhit
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Билеты в театр
Посмотрите, какие спектакли будут проходить в вашем городе в течение первого полугодия следующего года. Возможно, какой-то из спектаклей заинтересует вашего подопечного?
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Спортивный инвентарь
В большинстве из нас сидячая работа. Зимой недостаток физических упражнений становится еще более очевидным. Поэтому помогите коллеге встать на путь спорта – подарите гантели, скакалку, эспандер или любую другую вещь, которая позволит хотя бы иногда отвлекаться от работы на физические упражнения.
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Полотенце
Действительно универсальный подарок. Найдите пушистое самое большое полотенце и подарите коллеге – такая вещь никогда не бывает лишней.
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Мультитул
Небольшой, размером с зажигалку, инструмент, сочетающий ножи, отвертки, штопор, ножницы и даже зубочистку, – вариант для активного человека.
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Носки
Вы можете сделать выбор в пользу теплых шерстяных носков или подарить те, что с забавными рисунками. Главное – учесть характер человека, для которого вы стали тайным Сантой.
Давайте праздновать! Ведь чем ярче мы будем проводим этот год, тем больше проблем оставим в прошлом, чтобы начать 2021-й с чистого листа.
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