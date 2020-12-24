Хотя 2020 получился довольно специфическим, надеемся, это не отменит грандиозных планов на празднование. Это касается и корпоративной культуры. Конечно, многие компании решили воздержаться от новогодних корпоративов, но это не повод отказываться от более камерных ивентов и традиций, например обмен подарками "Тайный Санта", или "Сикрет Санта".

Эта традиция пришла в Украину из США, Канады и Великобритании. Она призвана сплотить коллектив, побуждать узнать больше о коллегах и добавить немного праздничности и загадочности консервативной офисной атмосфере.

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Роль Санты может примерить на себя каждый из сотрудников – стоит только выбрать имя своего подопечного, то есть того, кто получит подарок. Санты и подопечные традиционно определяются следующим образом: в шляпу складывают бумажки с именами всех желающих присоединиться к поздравлениям, а затем каждый вслепую вытягивает имя. Сегодня на замену шляпам и бумажкам пришли онлайн-решения. Кроме имен участников в них можно добавить также список желаемых подарков.

А если вы и понятия не имеете, что подарить, предлагаем вам 30 универсальных идей:

Блокнот

Когда-то его можно было назвать банальным подарком. Но не сейчас, когда существуют блокноты самых разнообразных цветов, со стильными рисунками, страницами из крафтовой бумаги и встроенными адвент-календарями.

Книга

Если коллега, которому вы ищете подарок, любит листать страницы, направляйтесь в книжный магазин. Если же не уверены во вкусе человека, выберите что-то на полке с бестселлерами или универсальный вариант вроде справочника.

Комнатное растение

Для заботливых – орхидеи или драцены, для людей, которые жалуются, что не могут ухаживать за растениями, – суккуленты или кактусы. Дополнен красивым горшком, такой подарок украсит интерьер.

Фото Kokomonaz

Алкоголь

Когда идей мало, можно воспользоваться случаем пополнить домашний бар подопечного. Выбирайте нейтральные напитки, например белое сухое вино, если не знаете, какой алкоголь человек предпочитает.

Сертификат в магазин техники

Если ваш коллега до сих пор пользуется кнопочным телефоном или если с ним невозможно связаться, потому что смартфон всегда разряжен, есть возможность намекнуть: время заменить старый гаджет. А поскольку полная стоимость нового смартфона будет выходить за пределы вашего бюджета, сертификат в магазин техники станет оптимальным вариантом и поможет человеку сделать первый шаг. К тому же сейчас производители смартфонов щедры на скидки.

Так, ведущий мировой производитель гаджетов ОРРО предлагает скидки почти на все свои модели, в том числе на новые флагманские серии ОРРО Find X2 и ОРРО Reno4.

Ожидаются скидки и на популярную А серию. Например, на бестселлер А серии ОРРО А53, который может похвастаться IPS-дисплеем, поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц, что гарантирует плавную работу. Еще одна сильная сторона ОРРО А53 – мощный аккумулятор на 5000 мАч.

Благодаря режиму Super Power Saving Mode ("Суперэнергосберегающий режим") и быстрой зарядке на 18 Вт этот смартфон превращается в незаменимого помощника, который непременно будет рядом, чтобы удовлетворять все ваши потребности. ОРРО А53 можно приобрести по праздничной цене 4444 грн. Но спешите: предложение будет действовать только до 3 января!

Фото ОРРО

Павер-банк

Лишним почти никогда не бывает. Если у коллеги уже есть такое устройство, подарите больше - для длительных путешествий. Или меньше – чтобы всегда носить с собой.

Наборы для творчества

Такие наборы более склонны оценить женщины, но и среди мужчин хватает творческих личностей. Кисточки, акварели, картина по номерам, набор для вышивания или самоучитель по макраме – пофантазируйте, которому хобби с радостью посвятит себя человек.

Пазлы

На карантине они имели особый спрос. И если мы уже готовимся к еще одному локдауну, почему бы не предложить подопечному игрушку минимум на неделю?

Фото Mirkrestikom

Настольные игры

Если же не уверены, что подопечный сосредоточится на сборке пазлов, выберите для него настольную игру. Это вариант для более динамичного времяпрепровождения. К тому же можно будет наведаться к коллеге в гости и устроить небольшой тимбилдинг за игрой.

Чай или кофе в подарочной упаковке

Просто определите, какой из этих напитков предпочитает человек. Если кофе – лучше берите молотый, а если чай – дарите травяной или нейтральный зеленый.

Беспроводные наушники

Думаете, приобрести беспроводные наушники по умеренной цене нереально? А вот и нет.

Бренд ОРРО, например, недавно представил украинцам TWS-наушники, и они уже успели получить высокую оценку пользователей. А теперь качественный профессиональный звук, забота о слухе и множество полезных функций стали еще доступнее. Ведь бренд объявил праздничные скидки. Поэтому выносливые ОРРО Enco W11 будут стоить всего 999 грн, стильные ОРРО Enco W31 – 1799 грн, а инновационные ОРРО Enco W51 – 2499 грн.

Фото наушников ОРРО

Набор экзотических фруктов

Можно воспользоваться готовым решением и обратиться в соответствующие сервисы по доставке фруктов, а можно самим собрать набор в супермаркете и сложить все в коробку. Если же выбираете самостоятельно, добавьте джема, меда или "Маскарпоне" – так фрукты будут смаковать еще лучше.

Ящик мандаринов

Нет времени на поиск экзотических фруктов? Мандарины могут стать отличной альтернативой. Просто возьмите несколько килограммов этих цитрусовых и положите в коробку – вот вам ароматный новогодний подарок.

Фото 2x2.su

Термокружка

Благодаря такому подарку коллега сможет греться в путешествиях, брать чай с собой, идя на работу, или пополнять энергию кофе во время прогулок. И каждый раз, делая глоток, коллега будет вспоминать своего тайного Санту.

Шарф

Если хотите показать свою заботу, дарите тепло в буквальном смысле. Шапку для другого выбрать сложно, а вот шарф – очень просто.

Набор косметики

Крем для рук, гигиеническая помада и жирный крем для лица - традиционный набор для ухода в холодную зимнюю погоду, который можно подарить и мужчинам, и женщинам. Если ищете что-то более консервативное – гель для душа и крем для тела с ароматом корицы и цитрусовых.

Фото Livemaster

Декоративные подушки

Помогите подопечному украсить свой интерьер стильным аксессуаром в виде подушек. Если знаете цветовую гамму интерьера – замечательно, если нет – выбирайте нейтральные оттенки, которые сочетаются с различными цветами.

Тарелка с рисунком

Многие производители предлагают оригинальные тарелки – с яркими рисунками. Пусть у вашего коллеги будет такая. Ее можно оставить в офисе, и никто ее не тронет, или забрать домой, чтобы пища нравилась еще лучше.

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Фонарик и электронные свечи

Фонарик в виде стеклянного домика сделает любой дом более уютным. А если сомневаетесь в уместности фонарика, дарите электронные свечи – это безопасный способ добавить любой атмосфере загадочности и сказочности.

Скриншот с youtube

Впечатления

Если человек, которому вы готовите подарок, точно не сторонник материальных вещей, дарите впечатление. Массаж, поход в SPA, урок игры на гитаре или мастер-класс по рисованию – выбор впечатлений в пределах небольшого бюджета немалый.

Конфеты

Большинство из нас в детстве ждали на Новый год подарка от Деда Мороза, который на самом деле был корпоративным подарком наших родителей. Ассоциация "конфеты = праздник" сохранилась у нас до сих пор. Так почему бы не разбудить внутреннего ребенка у вашего подопечного?

Обложка на паспорт

Паспорт со стильной обложкой всегда будет иметь опрятный вид. Если позволяет время, закажите уникальный дизайн в handmade-мастера.

Фото Jungle

Холдер для путешествий

Небольшая сумка с всевозможными кошельками внутри – незаменимая вещь для путешествий. А с вашей стороны это еще и пожелания путешествовать в следующем году больше.

Веселые тапочки

Тапочки в виде зверюшек порадуют кого угодно. Просто подберите зверька с характером подопечного.

Шопер

Стильная сумка с ярким принтом вместо кучи пакетиков – выбор сознательного и ответственного человека. А если хотите еще больше порадовать коллегу, добавьте к своему подарку еще один аксессуар из разряда экофрендли-товаров, например, набор бамбуковых трубочек.

Фото Kaktutzhit

Билеты в театр

Посмотрите, какие спектакли будут проходить в вашем городе в течение первого полугодия следующего года. Возможно, какой-то из спектаклей заинтересует вашего подопечного?

Спортивный инвентарь

В большинстве из нас сидячая работа. Зимой недостаток физических упражнений становится еще более очевидным. Поэтому помогите коллеге встать на путь спорта – подарите гантели, скакалку, эспандер или любую другую вещь, которая позволит хотя бы иногда отвлекаться от работы на физические упражнения.

Полотенце

Действительно универсальный подарок. Найдите пушистое самое большое полотенце и подарите коллеге – такая вещь никогда не бывает лишней.

Фото Vplate

Мультитул

Небольшой, размером с зажигалку, инструмент, сочетающий ножи, отвертки, штопор, ножницы и даже зубочистку, – вариант для активного человека.

Носки

Вы можете сделать выбор в пользу теплых шерстяных носков или подарить те, что с забавными рисунками. Главное – учесть характер человека, для которого вы стали тайным Сантой.

Давайте праздновать! Ведь чем ярче мы будем проводим этот год, тем больше проблем оставим в прошлом, чтобы начать 2021-й с чистого листа.