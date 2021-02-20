Таємниці фастфуду, які вам ніколи не розкажуть працівники мережі

Фастфуд дозволяє зекономити час, але при цьому отримати велику кількість калорій, які не завжди є бажаними. Але попри це, заклади з такою їжею мають великий прибуток, який власники зажди прагнуть збільшити. Саме тому вони вдаються до особливих маркетингових дій, кулінарних хитрощів та трюків, щоб ми все більше витрачали коштів на "швидку" їжу.

Ми вам розповімо таємниці, які від нас намагаються приховати усі працівники мережі.

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Їжа без приборів

Ви коли-небудь задумувалися про те, чому картоплю фрі, наггетси чи гамбургери потрібно їсти руками?

Таку традицію вигадала команда маркетологів та психологів. Адже в одному з психологічних досліджень було встановлено, що люди, які їдять руками отримують більше задоволення від процесу. Окрім цього, вони значно пізніше відчувають ситість ніж ті, хто їсть столовими приборами.

Відповідно такий хід призводить до того, що кількість замовлень і, відповідно, прибуток збільшуєтьсямінімум вдвічі.

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Молочний коктейль

Багато людей не хочуть вживати фастфуд через велику кількість калорій. Тому, прийшовши у відповідний заклад, їм доводиться замовляти оптимальну страву чи напій. Таким, зокрема, досить часто є молочний коктейль. Але навіть стандартна порція напою містить 70 грамів цукру. Це втричі перевищує добову норму для кожної людини.

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Картопля фрі

Багато хто впевнений в тому, що картопля фрі виходить настільки смачною завдяки особливому сорту та правильному приготуванню. Проте в багатьох закладах з фастфудом для приготування картоплі фрі використовують 19 добавок. Сюди входять: ароматизатори, спеції, підсилювачі смаку та інші додатки, які викликають звикання.

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Аромати з кухні

Досить часто в закладах харчування можна чути приємні аромати картоплі, котлет, кави чи інших продуктів. Але ми не випадково відчуваємо ці запахи, адже здебільшого це спеціальний спосіб заманити клієнта і змусити купити більше. Деякі заклади іноді можуть навіть використовувати штучні ароматизатори.

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Час пік

Якщо ви хочете отримати порцію свіжої картоплі, м'яса чи гамбургера, приходьте в заклад в час пік. Так, вам доведеться стояти в черзі, так, це буде не швидко, але тоді ви точно не отримаєте страву, яка була приготовлена зранку чи навіть вчора.

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