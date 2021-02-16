Про те, наскільки прибутковими є "шведські столи", та якими секретами користуються, щоб максимально заробити на "безлімітній їжі".

"Шведський стіл" завжди мав попит серед гостей через свою вигоду: з'їсти усе, що хочеш за невелику плату – апріорі чудова пропозиція. Незалежно від кількості спожитої їжі, ви завжди платите однакову суму. Але чи реально заробити, коли суть пропозиції полягає в заохочуванні до більшого споживання? Відповідь, однозначно, так!

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Персонал тягне час, коли потрібно поповнити лоток з дорогою їжею

Офіціантів зазвичай інструктують, щоб вони не надто поспішали з подачею дорогих продуктів, зате все ситне і дешеве має бути завжди доступно. Не всі відвідувачі чекатимуть, коли принесуть краба або креветки. Хтось і млинцями наїсться, а ресторану це вигідно. Якщо зі столів довго не прибирають брудний посуд, то це теж іноді робиться спеціально – так менша ймовірність, що гість піде за ще однією порцією.



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Страви, які не з'їли використовуються ще раз

Наприклад, рибна страва, приготовлена в понеділок, стає рибним пирогом або рибним супом у вівторок.



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Багато відпочивальників споживають їжу прямо із загального посуду

У одному з готелів азійка куштувала супи прямо з каструль. Вона пробувала їх, використовуючи загальний ополоник.



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Потрібно бути дуже уважними, адже у тарілку може щось неїстівне потрапити

До речі, якщо ви поскаржитеся, у вас заберуть страву назад, але через хвилин п'ять винесуть ту ж саму. Так що не дивуйтеся, якщо знайдете ще одну волосину.



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Продукти, які швидко псуються, можна використати ще раз

Головне знати секрет, як правильно подати, щоб відвідувачі не запідозрили, що продукт не свіжий.

Наприклад, відро йогурту, яке стояло і псувалося по кілька днів, регулярно подавалося гостям.



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Їжа і посуд після підлоги може опинитися на столі

Наприклад, деякі люди навмисно кидають столове приладдя на землю, а потім кладуть їх назад у їжу.



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Страва може бути приготована з іншого інгредієнта, ніж заявлено

Наприклад, куряча паличка, так написано на етикетці, була зроблена з риби.



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Будь-яку помилку можна замаскувати

Наприклад, яловичі ребра засмажили у фритюрі, намазали соусом барбекю і подали, а в оригіналі вони мали смажитися у духовці, але їх не вчасно витягнули з морозильної камери.



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Страви можуть закінчитися не тому, що їх приготували в недостатній кількості, а тому, що деякі відвідувачі з'їдають весь запас, не рахуючись з іншими гостями

Одна пара з'їла усі крабові ніжки тижневого запасу.



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Один з кращих варіантів "шведського столу" – китайський

Їжу у таких ресторанах готують прямо на ваших очах. Та й посуд завжди чистий.



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У деяких ресторанах діють спеціальні заходи для відвідувачів, які кладуть на тарілку більше їжі, ніж можуть з'їсти

Якщо ти не з'їдаєш усе, що на тарілці, ти мусиш заплатити за ціною з меню.



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