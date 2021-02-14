Їжа з Макдональдза прекрасна, оскільки вона смачна, ароматна і попри це швидко готується. Для багатьох людей ці три характеристики роблять їжу ідеальної. Але будь-що не має меж досконалості. Будьте готові до того, що картоплі фрі може бути ще більш хрусткою, а улюблений бюргер з більш багатогранним смаком.

Ми вам розкажемо, як зробити так, щоб швидка їжа була ще смачнішою. Ці лайфхаки дуже прості, але кожен з них ви точно зможете перевірити.

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Смачний бургер

Якщо ви є шаленим фанатом бюргерів і цього разу ви вирішили вдосконалити смак, попросіть додати до класичних інгредієнтів смажений бекон. Такий варіант вийде значно дешевшим від інших позицій в меню, але смак та аромат точно підкорить вас.

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Хрустка картопля фрі

Якщо ви вирішили купити картоплю фрі й хочете, щоб вона була гаряча і хрустка, попросіть, щоб вам зробили без солі. Досить часто у працівників є так звані "запасні" порції готової картоплі із сіллю. Тому є шанс, що ви потрапите коли-небудь саме на неї. Попросивши картоплю без солі, можете бути певні, що її приготують в момент замовлення.

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Наггетси

Якщо трапляються випадки, коли у вас залишаються наггетси, ви можете приготувати з них свою версію салату "Цезар". Страва матиме особливий аромат та смак. Такий собі "швидкий" варіант популярного салату.

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Витончений смак глясе

Глясе – це смачна холодна кава з морозивом. Приготувати її з інгредієнтів з Макдональдза самостійно дуже легко. Для цього варто замовити холодний лате і будь-яке морозиво. У результаті ви отримаєте справжнє гастрономічне задоволення.

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Вдосконалена версія бургера

Якщо ви вирішили перекусити бургером, але хочете спробувати його урізноманітнити, попросіть додати до класичних інгредієнтів яйце. Будьте певні, новий смак вас здивує.

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Ідеальний десерт

Хочете порадувати себе чимось особливим та смачним? – Замовте будь-яке печиво і морозиво "Макфлурі". Поєднайте ці два елементи і вуаля – справжній кулінарний шедевр готовий.

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Кавовий коктейль

Якщо ви хочете оригінальний молочний коктейль з приємною кавовою ноткою, радимо замовити молочний напій і еспресо. Змішавши ці два компоненти ви отримаєте шедевральний напій.

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