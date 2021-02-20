Фастфуд позволяет сэкономить время, но при этом получить большое количество калорий, которые не всегда являются желанными. Но несмотря на это, заведения с такой пищей имеют большую прибыль, которую владельцы всегда стремятся увеличить. Именно поэтому они прибегают к особым маркетинговым действиям, кулинарным хитростям и трюкам, чтобы мы больше тратили средств на "быструю" еду.

Мы вам расскажем тайны, которые от нас пытаются скрыть все работники сети.

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Еда без приборов

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему картошку фри, наггетсы или гамбургеры нужно есть руками?

Такую традицию придумала команда маркетологов и психологов. Ведь в одном из психологических исследований было установлено, что люди, которые едят руками, получают больше удовольствия от процесса. Кроме этого, они значительно позже чувствуют сытость чем те, кто ест столовыми приборами.

Соответственно такой ход приводит к тому, что количество заказов и, соответственно, прибыль увеличивается минимум вдвое.

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Молочный коктейль

Многие люди не хотят кушать фастфуд из-за большого количества калорий. Поэтому, придя в заведение, им приходится заказывать оптимальное блюдо или напиток. Таким, в частности, достаточно часто является молочный коктейль. Но даже стандартная порция напитка содержит 70 граммов сахара. Это в три раза превышает суточную норму для каждого человека.

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Картошка фри

Многие уверены в том, что картошка фри получается настолько вкусной благодаря особому сорту и правильному приготовлению. Однако во многих заведениях с фастфудом для приготовления картошки фри используют 19 добавок. Сюда входят: ароматизаторы, специи, усилители вкуса и другие добавки, которые вызывают привыкание.

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Ароматы с кухни

Довольно часто в заведениях питания можно слышать приятные ароматы картофеля, котлет, кофе или других продуктов. Но мы не случайно чувствуем эти запахи, ведь в основном это специальный способ заманить клиента и заставить купить больше. Некоторые заведения иногда могут даже использовать искусственные ароматизаторы.

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Час пик

Если вы хотите получить порцию свежего картофеля, мяса или гамбургера, приходите в заведение в час пик. Да, вам придется стоять в очереди, да, это будет нескоро, но тогда вы точно не получите блюдо, которое было приготовлено ​​утром или даже вчера.

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