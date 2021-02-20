Тайны фастфуда, которые вам никогда не расскажут работники сети
Фастфуд позволяет сэкономить время, но при этом получить большое количество калорий, которые не всегда являются желанными. Но несмотря на это, заведения с такой пищей имеют большую прибыль, которую владельцы всегда стремятся увеличить. Именно поэтому они прибегают к особым маркетинговым действиям, кулинарным хитростям и трюкам, чтобы мы больше тратили средств на "быструю" еду.
Источник:24 канал
Мы вам расскажем тайны, которые от нас пытаются скрыть все работники сети.
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Еда без приборов
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему картошку фри, наггетсы или гамбургеры нужно есть руками?
Соответственно такой ход приводит к тому, что количество заказов и, соответственно, прибыль увеличивается минимум вдвое.
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Молочный коктейль
Многие люди не хотят кушать фастфуд из-за большого количества калорий. Поэтому, придя в заведение, им приходится заказывать оптимальное блюдо или напиток. Таким, в частности, достаточно часто является молочный коктейль. Но даже стандартная порция напитка содержит 70 граммов сахара. Это в три раза превышает суточную норму для каждого человека.
Фото autogear
Картошка фри
Многие уверены в том, что картошка фри получается настолько вкусной благодаря особому сорту и правильному приготовлению. Однако во многих заведениях с фастфудом для приготовления картошки фри используют 19 добавок. Сюда входят: ароматизаторы, специи, усилители вкуса и другие добавки, которые вызывают привыкание.
Фото u2b
Ароматы с кухни
Довольно часто в заведениях питания можно слышать приятные ароматы картофеля, котлет, кофе или других продуктов. Но мы не случайно чувствуем эти запахи, ведь в основном это специальный способ заманить клиента и заставить купить больше. Некоторые заведения иногда могут даже использовать искусственные ароматизаторы.
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Час пик
Если вы хотите получить порцию свежего картофеля, мяса или гамбургера, приходите в заведение в час пик. Да, вам придется стоять в очереди, да, это будет нескоро, но тогда вы точно не получите блюдо, которое было приготовлено утром или даже вчера.
Фото 34travel
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