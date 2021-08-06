Це збалансоване харчування, яке дозволяє залишатися у відмінній формі. Детальніше розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Тарілка здорового харчування була створена експертами з харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров'я. "Правило тарілки" – гарна підмога для складання плану прийому їжі, яку легко зрозуміти навіть школярам,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що якщо дотримуватися цього правила, можна бути впевненим у збалансованому харчуванні.

Порада від тренерки! На тарілці повинні бути продукти не менш ніж п'яти кольорів.

У чому полягає правило тарілки:

½ тарілки – це салат чи овочі холодної обробки (картопля сюди не належить). Фруктів має бути удвічі менше, ніж овочів.

– це салат чи овочі холодної обробки (картопля сюди не належить). Фруктів має бути удвічі менше, ніж овочів. ¼ тарілки – корисні білки (риба, птиця, морепродукти, субпродукти, яйця, квасоля). Важливо: уникайте перероблених продуктів (ковбас, сосисок, бекону та ін.). Також обмежте споживання червоного м'яса.

– корисні білки (риба, птиця, морепродукти, субпродукти, яйця, квасоля). Важливо: уникайте перероблених продуктів (ковбас, сосисок, бекону та ін.). Також обмежте споживання червоного м'яса. ¼ тарілки – гарнір зі складних вуглеводів (картопля, рис, макарони, гречка та ін.).

Правило тарілки передбачає багато овочів і зелені / Фото Pixabay

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У меню потрібно додати корисну рослинну олію в помірній кількості: оливкову, кукурудзяну, рапсову, кунжутну і т.д. Слід уникати гідрогенізованих олій через вміст у них трансжирів,

– уточнила тренерка.

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український бренд "Тая" піклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесла вам максимум насолоди й користі для організму.

Правило тарілки – це не дієта, це корисний і комфортний стиль харчування, якого рекомендується дотримуватися на постійній основі. Це допоможе зробити раціон різноманітним.

Такий варіант харчування можна використовувати не лише вдома, але і в гостях, кафе чи ресторанах. Зверніть увагу, що потрібно дотримуватися питного режиму. Це має бути очищена вода, а не соки або газована вода.