Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту

Джерело:Bored Panda
Наявність автомобіля зобов'язує його власника дбати про власну безпеку на дорозі, безпеку своїх пасажирів та інших учасників руху. Але іноді трапляються непередбачувані ситуації, які настільки змінюють стан автомобіля, що йому залишається один шлях – на СТО.
Ми підготували добірку особливих фото, які зробили працівники станцій технічного обслуговування. Навіть вони були вражені побаченим.
Читайте також: Таких водіїв ви ще не бачили: вражаючі фото
Фото reddit
Фото reddit
Фото motor
Фото reddit
Фото vsyako
Цікаво: Для тих, хто любить "лоскотати собі нерви": 5 найекстремальніших американських гірок у світі
Фото reddit
Фото boredpanda
Фото reddit
Фото magazin.pluska.sk
Фото magazin.pluska.sk