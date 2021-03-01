Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту

18:51

Наявність автомобіля зобов'язує його власника дбати про власну безпеку на дорозі, безпеку своїх пасажирів та інших учасників руху. Але іноді трапляються непередбачувані ситуації, які настільки змінюють стан автомобіля, що йому залишається один шлях – на СТО.