Якщо ви любите шалену швидкість, різкі повороти, приплив адреналіну, тоді ви точно повинні побувати на американських гірках. Завдяки цим атракціонам ви зможете знайти гострі відчуття і неповторні емоції.

Ми підготували для вас добірку кращих американських гірок, які існують у світі. На деяких гірках швидкість прискорення є більшою, ніж швидкість вільного падіння.

Читайте також: Таких водіїв ви ще не бачили: вражаючі фото

"Formula Rossa", Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Максимальна швидкість: 240 км / год

Висота: 53 м

Це найшвидша американська гірка. Зазначену швидкість можна досягти всього за 5 секунд. Відповідно відстань у 2 кілометри можна здолати всього за 92 секунди.

Фото telehaus

"Kingda Ka", Джексон, штат Нью-Джерсі

Максимальна швидкість: 206 км / год

Висота: 139 м

"Kingda Ka" – це найшвидший атракціон у США і другий за швидкістю в усьому світі. Він здатний розігнатися до 206 км/год і здійматися на висоту 139 м. Гідравлічний механізм запуску допомагає "Kingda Ka" досягти своєї максимальної швидкості менш ніж за 4 секунди. Свою відстань атракціон долає всього за 28 секунд.

Кульмінація атракціону – падіння під кутом 90 градусів, водночас із проходженням спіралі на 270 градусів.

Дивіться відео з атракціону "Kingda Ka":

"Top Thrill Dragster", Сандускі, штат Огайо

Максимальна швидкість: 193 км / год

Висота: 128 м

Це третій за швидкістю атракціон у світі. Ці американські гірки розганяються до 193 км/год та здіймаються на висоту 128 м, а при спуску атракціон розвертається на 270 градусів перед тим, як перейти фінішну лінію.

Фото tripsavvy

Цікаво: 7 продуктів, які в різних країнах мають зовсім інший смак

"Do Dodonpa", Фуджіосіда, Яманасі, Японія

Максимальна швидкість: 180 км / год

Висота: 49 м

Це найшвидший атракціон у Японії. Він може розвивати швидкість до 180 км/год за 1.8 секунд. Трасу протяжністю 1189 метрів ви подолаєте майже за 1 хвилину. Раніше це був найшвидший атракціон у світі.

Фото coasterpedia

"Superman: Escape from Krypton", Каліфорнія, США

Максимальна швидкість: 161 км / год

Висота: 126 м

Атракціон має висоту 126 метрів. Він підіймається у вертикальному положенні й різко падає вниз. “Супермен” здатен розвинути швидкість 161 км/год усього за 7 секунд, що робить його одним із найшвидших у світі.

Фото dailystar