Такого работники СТО еще не видели: впечатляющие фото автомобилей, которые нуждались в ремонте
Наличие автомобиля заставляет каждого владельца всегда заботиться о собственной безопасности на дороге, а также о безопасности пассажиров. Но иногда случаются непредвиденные ситуации, которые настолько влияют на состояние автомобиля, что каждый владелец вынужден обратиться к мастерам СТО.
Источник:Bored Panda
Мы подготовили подборку особых фото, которые сделали работники станций технического обслуживания. Даже они были поражены увиденным.
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1. Очень сложно представить ситуацию, которая привела к таким последствиям
Фото reddit
2. Клиентка сказала, что ее муж хотел найти выход в сложной ситуации
Фото reddit
3. Трудно догадаться, что происходило с этой машиной
Фото motor
4. Даже не хочется думать о том, как владелец мог управлять автомобилем в таком состоянии зимой
Фото reddit
5. "Гениальное" решение
Фото vsyako
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6. "Не нужны мне новые шины, снег все равно скоро растает."
Фото reddit
7. Интересно, как водитель этого авто доехал до СТО
Фото boredpanda
8. Он проехал 700 километров в таком состоянии
Фото reddit
9. Такое увидеть, пожалуй, не ожидал никто
Фото magazin.pluska.sk
10. Здесь лишние слова
Фото magazin.pluska.sk
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