Таких водіїв ви ще не бачили на дорогах: вражаючі фото
Є дуже багато водіїв, які за кермом роблять абсолютно необдумані вчинки. Деякі з них приводять до серйозних катастроф, а деякі просто веселять перехожих.
Джерело:Figyelj
Ми зробили добірку найбільш кумедних фото. Ці водії навряд чи прагнули такої слави.
Читайте також: 20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу
У цьому місці для паркування був єдиний стовпець і водій навіть його не зміг оминути
Фото reddit
Зате на кабріолеті
Фото 6188
"Усе своє везу із собою"
Фото reddit
Як багато питань і як мало відповідей
Фото wranglertjforum
Цей водій доводить, що вихід можна знайти з будь-якої ситуації
Фото gocar
Цікаво: 10 речей з дитинства, які викличуть у вас ностальгію
Мабуть, цей водій своїм дітям буде розповідати дуже цікаву історію
Фото memegenerator
Усі водії його, певно, обминали
Фото index
Креативності цього водія багато хто позаздрить
Фото theweird
"Зате за доставку не доведеться платити…"
Фото index
Поділитися новиною