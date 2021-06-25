Таке зможе навіть новачок: як зробити подушку для домашнього улюбленця
Джерело:24 канал
Простір для домашнього улюбленця дуже важливий і потрібний. Тож якщо ви не хочете, щоб собака спала разом з вами на одному ліжку – створіть для неї окреме місце.
Подушки для домашніх улюбленців можна придбати в магазині або зшити власноруч зі старих речей. Як це зробити – розповідаємо у нашому матеріалі.
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Для нової подушки домашнього улюбленця вам знадобиться:
- голка та нитка під колір тканини;
- ножиці;
- наповнювач;
- в'язаний светр чи світшот. Важливо, щоб ваша стара річ мала рукави.
Знайдіть непотрібний одяг для подушки / Фото Unsplash
Для роботи можна використовувати швейну машинку або ж зробити все вручну.
Як пошити подушку для домашніх улюбленців: покрокова інструкція
Крок 1
Зшийте горловину, наповніть рукави і верхню частину светра синтепоном. Його ви можете придбати в магазині текстилю або ж витягти зі старої подушки.
Зшийте горловину і додайте у рукави наповнювача / Фото Pinterest
Крок 2
З'єднайте рукави між собою, щоб вийшли круглі бортики.
Крок 3
Додайте в серединку майбутньої лежанки наповнювача і прокладіть шов внизу.
Наповніть серединку синтепоном та прокладіть шов / Фото Pinterest
Якщо ви хочете заховати комір, можете заправити його всередину та прошити край горловини. Тоді ваша подушка буде ідеально круглою.
Якщо заховати горловину всередину – вийде кругла подушка / Фото Pinterest
Ви можете також експериментувати з різними формами та речами. До прикладу, можна також зробити подушку для котика зі старих джинсів.
Подушка зі старих джинсів / Фото Pinterest
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Ідеї для подушок своїми руками
Цей різдвяний светр став яскравою подушкою / Фото Pinterest
Ця річ отримала нове життя і буде слугувати домашнім улюбленцям / Фото Pinterest
Лежанка у формі квадрата / Фото Pinterest
Подушка зі старого светра / Фото Pinterest
Новий простір зі старих джинсів / Фото Pinterest