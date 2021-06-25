Подушки для домашніх улюбленців можна придбати в магазині або зшити власноруч зі старих речей. Як це зробити – розповідаємо у нашому матеріалі.

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Для нової подушки домашнього улюбленця вам знадобиться:

голка та нитка під колір тканини;

ножиці;

наповнювач;

в'язаний светр чи світшот. Важливо, щоб ваша стара річ мала рукави.



Знайдіть непотрібний одяг для подушки / Фото Unsplash

Для роботи можна використовувати швейну машинку або ж зробити все вручну.

Як пошити подушку для домашніх улюбленців: покрокова інструкція

Крок 1

Зшийте горловину, наповніть рукави і верхню частину светра синтепоном. Його ви можете придбати в магазині текстилю або ж витягти зі старої подушки.



Зшийте горловину і додайте у рукави наповнювача / Фото Pinterest

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Крок 2

З'єднайте рукави між собою, щоб вийшли круглі бортики.

Крок 3

Додайте в серединку майбутньої лежанки наповнювача і прокладіть шов внизу.



Наповніть серединку синтепоном та прокладіть шов / Фото Pinterest

Важливо використовувати свою річ, щоб домашній улюбленець зміг відчути ваш запах. Так йому буде простіше звикнути до нового місця.

Якщо ви хочете заховати комір, можете заправити його всередину та прошити край горловини. Тоді ваша подушка буде ідеально круглою.



Якщо заховати горловину всередину – вийде кругла подушка / Фото Pinterest

Ви можете також експериментувати з різними формами та речами. До прикладу, можна також зробити подушку для котика зі старих джинсів.



Подушка зі старих джинсів / Фото Pinterest

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Ідеї для подушок своїми руками

Цей різдвяний светр став яскравою подушкою / Фото Pinterest



Ця річ отримала нове життя і буде слугувати домашнім улюбленцям / Фото Pinterest



Лежанка у формі квадрата / Фото Pinterest

Подушка зі старого светра / Фото Pinterest



Новий простір зі старих джинсів / Фото Pinterest