Подушки для домашніх улюбленців можна придбати в магазині або зшити власноруч зі старих речей. Як це зробити – розповідаємо у нашому матеріалі.

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Для нової подушки домашнього улюбленця вам знадобиться:

  • голка та нитка під колір тканини;
  • ножиці;
  • наповнювач;
  • в'язаний светр чи світшот. Важливо, щоб ваша стара річ мала рукави.


Знайдіть непотрібний одяг для подушки / Фото Unsplash

Для роботи можна використовувати швейну машинку або ж зробити все вручну.

Як пошити подушку для домашніх улюбленців: покрокова інструкція

Крок 1

Зшийте горловину, наповніть рукави і верхню частину светра синтепоном. Його ви можете придбати в магазині текстилю або ж витягти зі старої подушки.


Зшийте горловину і додайте у рукави наповнювача / Фото Pinterest

Крок 2

З'єднайте рукави між собою, щоб вийшли круглі бортики.

Крок 3

Додайте в серединку майбутньої лежанки наповнювача і прокладіть шов внизу.


Наповніть серединку синтепоном та прокладіть шов / Фото Pinterest

Якщо ви хочете заховати комір, можете заправити його всередину та прошити край горловини. Тоді ваша подушка буде ідеально круглою.


Якщо заховати горловину всередину – вийде кругла подушка / Фото Pinterest

Ви можете також експериментувати з різними формами та речами. До прикладу, можна також зробити подушку для котика зі старих джинсів.


Подушка зі старих джинсів / Фото Pinterest

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Ідеї для подушок своїми руками

Цей різдвяний светр став яскравою подушкою / Фото Pinterest


Ця річ отримала нове життя і буде слугувати домашнім улюбленцям / Фото Pinterest


Лежанка у формі квадрата / Фото Pinterest

Подушка зі старого светра / Фото Pinterest

 
Новий простір зі старих джинсів / Фото Pinterest