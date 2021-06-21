Спершу Мері Маккінес створила іграшки, намагаючись так вшанувати родичів, які пішли з життя. Та згодом її робота набула розголосу, а чимало людей звернулись до дівчини за допомогою, адже кожен захотів зберегти спогади про рідних.

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Художниці віддають стару пам'ятну річ, яка викликає у них спогади про рідних: сорочку, футболку, сукню чи халат. Мері перетворює цей одяг на ведмедиків, а із залишків тканини створює різні деталі або ж інші іграшки. За її словами, це дуже допомагає людям пережити горе та повернутись до життя.



Ведмедик, який нагадує про рідну людину / Фото Mary Mac

Кожен такий ведмедик – унікальний, а головне – це розрада, адже завжди можна обійняти та пригорнути іграшку, коли стає сумно.



Із залишків тканини художниця робить інші іграшки / Фото Mary Mac

Залиште позаду неважливе й відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica!

"Ведмеді пам'яті": ідеї для створення особливої іграшки



Пам'ятна іграшка з форми / Фото Mary Mac



Які гарні ведмедики з пальта / Фото Mary Mac



Іграшка з костюма рідної людини / Фото Mary Mac



Дуже милий ведмедик / Фото Mary Mac



Ведмедик та інші іграшки із залишків тканини / Фото Mary Mac



Старий кардиган став гарним спогадом / Фото Mary Mac



Плюшеві іграшки з футболки та сорочки / Фото Mary Mac



Який милий ведмедик вийшов із піджака та сукні / Фото Mary Mac



Такі іграшки викликають дуже теплі спогади / Фото Mary Mac