Подушки для домашних любимцев можно приобрести в магазине или сшить собственноручно из старых вещей. Как это сделать – рассказываем в нашем материале.
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Для новой подушки домашнего любимца вам понадобится:
- игла и нить под цвет ткани;
- ножницы;
- наполнитель;
- вязаный свитер или свитшоты. Важно, чтобы ваша старая вещь имела рукава.
Найдите ненужную одежду для подушки / Фото Unsplash
Для работы можно использовать швейную машинку или сделать все вручную.
Как сшить подушку для домашних любимцев: пошаговая инструкция
Шаг 1
Сшейте горловину, наполните рукава и верхнюю часть свитера сентипоном. Его можно приобрести в магазине текстиля или извлечь из старой подушки.
Сшейте горловину и добавьте в рукава наполнителя / Фото Pinterest
Шаг 2
Соедините рукава между собой, чтобы получились круглые бортики.
Шаг 3
Добавьте в серединку будущей лежанки наполнителя и проложите шов внизу.
Наполните середину сентипоном и проложите шов / Фото Pinterest
Если вы хотите спрятать воротник, можете заправить его внутрь и прошить край горловины. Тогда ваша подушка будет идеально круглой.
Если спрятать горловину внутрь – получится круглая подушка / Фото Pinterest
Вы можете экспериментировать с различными формами и вещами. К примеру, можно сделать подушку для котика из старых джинсов.
Подушка из старых джинсов / Фото Pinterest
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Подушка из старого свитера / Фото Pinterest
Новое пространство из старых джинсов / Фото Pinterest