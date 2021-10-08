Всі хоча б раз качали прес, і це, найімовірніше, були класичні скручування, після яких боліла шия та поперек. Фітнес-тренер Кирило Торос наочно показав, які помилки роблять новачки, коли починають працювати над м'язами живота.

І ще Як накачати широкі плечі вдома: відео тренування з гумовою петлею

Перед виконанням будь-якої вправи важливо розібратися спочатку з технікою її виконання, аби не нашкодити собі. Тож тренер на власному прикладі детально розібрав головні помилки під час тренування на прес й пояснив саму суть руху скручування.

Як не варто качати прес

Якщо під час скручування сильно тягнути корпус руками за шию, то у вас обов'язково з'являться дискомфорт та больові відчуття після тренування.

Сильний підйом корпусу. У такому положенні м'язи пресу уже не працюють.

Як ефективно попрацювати над м'язами живота

Робіть коротку амплітуду скручування, тоді працює лише прес і немає навантаження на шию.

За рахунок піднятих ніг ви щільно притискаєте поперек до підлоги, тож больових відчуттів не буде.

Читайте також Тренер показав 4 вправи для рельєфних грудей: відео домашнього тренування

Текст публікації Кирила Тороса:

Всі хоч раз качали прес, але за підсумком отримували біль в шиї, попереку і стертий куприк.

Зробімо так, щоб такого більше не було! На першому прикладі розберемо головні помилки, а на другому спробуємо зрозуміти саму суть руху. У будь-якій вправі спочатку потрібно розібратися з технікою, щоб не нашкодити собі.