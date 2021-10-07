Розвивати плечі загалом доволі складно, позаяк складається ця частина тіла з трьох пучків м'язів, кожен з яких вимагає свого навантаження. Фітнес-тренер Кирило Торос показав по 2 вправи на усі ці три скупчення м'язів. Усе, що вам потрібно для вдалого тренування вдома – гумова петля, фітнес-килимок та зручний одяг.
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6 вправ на плечі у домашніх умовах
- Жим вгору за головою: 12 повторень;
- Тяга до грудей, розводячи лікті у сторони: 12 повторень;
- Жим вверх над собою: 12 повторень;
- Підіймання рук перед собою: 12 повторень;
- Тяга петлі у напівприсяді: 12 повторень;
- Розведення рук у сторони: 12 повторень.
Короткий гайд з тренування
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень – 12;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 60 секунд.
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Текст публікації Кирила Тороса:
Ну що, сьогодні працюємо над дельтами! Гумові петлі – мій універсальний снаряд. Будемо розвивати наш верхній плечовий пояс, широкі плечі це завжди красиво. Дівчатам теж пропоную не відставати і створювати гарний силует. Опрацюємо всі 3 пучки, по 2 вправи на кожен.
Тренування:
Виконуємо вправи одну за одною
Кількість повторень – 12
Кількість підходів – 3 на кожну вправу
Відпочинок між підходами – 60 секунд
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Петлі допомагаю краще відчути м'язи на початковому етапі.