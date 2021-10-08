Все хотя бы раз качали пресс, и это, скорее всего, были классические скручивания, после которых болела шея и поясница. Фитнесс-тренер Кирилл Торос наглядно показал, какие ошибки совершают новички, когда начинают работать над мышцами живота.

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Перед выполнением любого упражнения важно разобраться сначала с техникой его выполнения, чтобы не навредить себе. Поэтому тренер на собственном примере подробно разобрал главные ошибки во время тренировки на пресс и объяснил саму суть движения скручивания.

Как не стоит качать пресс

Если во время скручивания сильно тянуть корпус руками за шею, то у вас обязательно появятся дискомфорт и болевые ощущения после тренировки.

Сильный подъем корпуса. В таком положении мышцы пресса уже не работают.

Как эффективно поработать над мышцами живота

Делайте короткую амплитуду скручивания, тогда работает только пресс и нет нагрузки на шею.

За счет поднятых ног вы плотно прижимаете поясницу к полу, поэтому болевых ощущений не будет.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Все хоть раз качали пресс, но по итогам получали боль в шее, пояснице и стерт копчик.