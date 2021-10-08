Все хотя бы раз качали пресс, и это, скорее всего, были классические скручивания, после которых болела шея и поясница. Фитнесс-тренер Кирилл Торос наглядно показал, какие ошибки совершают новички, когда начинают работать над мышцами живота.
И еще Как накачать широкие плечи дома: видео тренировки с резиновой петлей
Перед выполнением любого упражнения важно разобраться сначала с техникой его выполнения, чтобы не навредить себе. Поэтому тренер на собственном примере подробно разобрал главные ошибки во время тренировки на пресс и объяснил саму суть движения скручивания.
Как не стоит качать пресс
- Если во время скручивания сильно тянуть корпус руками за шею, то у вас обязательно появятся дискомфорт и болевые ощущения после тренировки.
- Сильный подъем корпуса. В таком положении мышцы пресса уже не работают.
Как эффективно поработать над мышцами живота
- Делайте короткую амплитуду скручивания, тогда работает только пресс и нет нагрузки на шею.
- За счет поднятых ног вы плотно прижимаете поясницу к полу, поэтому болевых ощущений не будет.
Читайте также Тренер показал 4 упражнения для рельефной груди: видео домашней тренировки
Текст публикации Кирилла Тороса:
Все хоть раз качали пресс, но по итогам получали боль в шее, пояснице и стерт копчик.
Сделаем так, чтобы такого больше не было! На первом примере разберем основные ошибки, а на втором попробуем понять саму суть движения. В любом упражнении сначала нужно разобраться с техникой, чтобы не навредить себе.