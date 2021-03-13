Сегодня все больше людей придерживается здорового образа жизни, предпочитает натуральные, без искусственных ароматизаторов и красителей, продукты. Иными словами, потребитель готов инвестировать в качество своей жизни и окружающего пространства. Это касается и алкоголя: в мире растет спрос на натуральность крепких напитков. Как выбрать действительно безупречный алкоголь, читайте в нашем материале.

Современный потребитель тщательно выбирает продукты питания, заботясь о своем здоровье и окружающей среде. Поэтому натуральность и экологичность играют при формировании потребительской корзины едва ли не самую важную роль.

Читайте также Zubrowka Bison Grass: сразу две награды от Spirits Business Vodka Masters

Zubrowka Bison Grass / фото Zubrowka

Алкогольные тренды

Изменения коснулись и алкогольной отрасли. Европейский и американский рынки крепких напитков находятся на этапе трансформации – потребитель кардинально меняет свои предпочтения:

Растет популярность крепкого алкоголя, в частности джина, виски, водки.

Люди все больше ориентируются на подлинность и происхождение напитков.

Возникла новая тенденция – водка без сахара.

Растет интерес к необычным форматам и концепциям.

Сформировался глобальный курс на натуральность.

Количеству все чаще предпочитается качество.

Итак, выбирая между натуральной настойкой, без искусственных ароматизаторов, и "химическим" коктейлем по принципу "чем слаще, тем лучше", потребитель склоняется к первому.

В связи с этим возникает логичный вопрос: а может ли алкоголь быть действительно натуральным и, более того, экологически чистым?

Экологически чистый алкоголь / фото facebook.com/ZubrowkaUA

Что такое натуральная, экологичная и органическая продукция

Прежде всего, следует прояснить, в чем отличие между натуральным продуктом, экологически чистым и органическим:

Натуральный – это продукт, в производстве которого не применялись синтетические или идентичные натуральным ароматизаторы, искусственные красители, консерванты и другие химические вещества.

– это продукт, в производстве которого не применялись синтетические или идентичные натуральным ароматизаторы, искусственные красители, консерванты и другие химические вещества. Экологически чистый – продукт, процесс производства которого был экологичен, то есть не оказал негативного влияния на окружающую среду.

– продукт, процесс производства которого был экологичен, то есть не оказал негативного влияния на окружающую среду. Органический – продукт, изготовленный без использования синтетических пестицидов, генетически модифицированных организмов, минеральных удобрений, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.

Zubrowka – экотрадиции, которым более 700 лет

Мировые производители алкогольных напитков делают все возможное, чтобы оставаться конкурентоспособными: повышают стандарты производства, внедряют инновации, экспериментируют с бочками, применяют новые методы дистилляции, используют натуральное и органическое растительное сырье. Все для того, чтобы соответствовать требованиям современности.

Так, известный польский алкогольный бренд Zubrowka предлагает своим потребителям широкий ассортимент натуральных настоек на основе эссенций трав, ягод, цветов и пряностей. Все эти ингредиенты собирают вручную в нетронутых лесах Беловежской Пущи.

Ингредиенты для Zubrowka собирают вручную​ / фото Zubrowka

Беловежская Пуща – уникальный заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Сюда редко ступает нога человека. Флора и фауна этих лесов богата и разнообразна. Главным украшением и символом заповедника являются зубры. Эти великаны занесены в Европейский Красный список.

Основа питания могучих зубров – зубровка, редкое ароматное растение, которое издревле ценится за лечебные свойства. Еще в XIV веке из зубровки изготавливали одноименную настойку, которую продавали в аптеках как лекарство. Со временем крафтовое производство оформилось в мощный алкогольный бренд. Однако древние традиции создания напитка продолжают жить и в XXI веке.

Читайте также Открывая легенду: история бренда Zubrowka продолжительностью в 500 лет

Именно здесь, в Беловежской Пуще, собирают необходимое растительное сырье, из которого изготавливают ароматические эссенции:

Zubrowka Zlota / фото facebook.com/ZubrowkaUA

Спирты для настоек Zubrowka получают на основе отборных сортов пшеницы и предварительно подвергают многократной очистке в ректификационных колоннах.

Там же, в Беловежской Пуще, добывают из недр земли кристально чистую, естественно деминерализировавшуюся воду.

Безупречно чистый спирт и артезианскую воду добавляют к настоянным в дубовых бочках эссенциям.

Все процессы изготовления Zubrowka осуществляются с соблюдением самых высоких стандартов производства и контроля качества.

В каждую бутылку Zubrowka вручную вкладывают стебель травы зубров – как символ подлинности и качества продукта.

Традиционный способ сбора сырья без ущерба для окружающей среды, использование лучших натуральных компонентов и соблюдение самых высоких стандартов изготовления делают Zubrowka поистине уникальным брендом, которому доверяют во всем мире.

Бренду Zubrowka доверяют во всем мире / фото facebook.com/ZubrowkaUA

Ежедневно Zubrowka экспортируется более чем в 80 стран мира. Это третий в мире алкогольный бренд по количеству высоких наград, ежегодно получаемых на престижных международных конкурсах. Вкус и аромат настоек Zubrowka отмечают лучшие эксперты алкогольной отрасли: профессиональные дегустаторы, рестораторы, отельеры.

Zubrowka – это крепкие алкогольные напитки на основе только лучших натуральных компонентов, что делает его поистине уникальным. Их исключительная натуральность и непревзойденное​ качество соответствуют глобальным трендам на рынке алкоголя, а бережный ручной сбор растительных компонентов и жесткие стандарты производства гарантируют экологичность всей продуктовой линейки.

Если вы в поисках чего-то подлинного, вашим выбором станут настойки Zubrowka на основе экологически чистых, натуральных эссенций.

Чтобы оценить вкус натуральных настоек Zubrowka, пройдите по ссылке.