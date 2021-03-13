Тренды и алкогольные бренды: может ли крепкий алкоголь быть натуральным и экологически чистым
Сегодня все больше людей придерживается здорового образа жизни, предпочитает натуральные, без искусственных ароматизаторов и красителей, продукты. Иными словами, потребитель готов инвестировать в качество своей жизни и окружающего пространства. Это касается и алкоголя: в мире растет спрос на натуральность крепких напитков. Как выбрать действительно безупречный алкоголь, читайте в нашем материале.
Источник:24 канал
Современный потребитель тщательно выбирает продукты питания, заботясь о своем здоровье и окружающей среде. Поэтому натуральность и экологичность играют при формировании потребительской корзины едва ли не самую важную роль.
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Zubrowka Bison Grass / фото Zubrowka
Алкогольные тренды
Изменения коснулись и алкогольной отрасли. Европейский и американский рынки крепких напитков находятся на этапе трансформации – потребитель кардинально меняет свои предпочтения:
- Растет популярность крепкого алкоголя, в частности джина, виски, водки.
- Люди все больше ориентируются на подлинность и происхождение напитков.
- Возникла новая тенденция – водка без сахара.
- Растет интерес к необычным форматам и концепциям.
- Сформировался глобальный курс на натуральность.
- Количеству все чаще предпочитается качество.
Итак, выбирая между натуральной настойкой, без искусственных ароматизаторов, и "химическим" коктейлем по принципу "чем слаще, тем лучше", потребитель склоняется к первому.
В связи с этим возникает логичный вопрос: а может ли алкоголь быть действительно натуральным и, более того, экологически чистым?
Экологически чистый алкоголь / фото facebook.com/ZubrowkaUA
Что такое натуральная, экологичная и органическая продукция
Прежде всего, следует прояснить, в чем отличие между натуральным продуктом, экологически чистым и органическим:
- Натуральный – это продукт, в производстве которого не применялись синтетические или идентичные натуральным ароматизаторы, искусственные красители, консерванты и другие химические вещества.
- Экологически чистый – продукт, процесс производства которого был экологичен, то есть не оказал негативного влияния на окружающую среду.
- Органический – продукт, изготовленный без использования синтетических пестицидов, генетически модифицированных организмов, минеральных удобрений, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Zubrowka – экотрадиции, которым более 700 лет
Мировые производители алкогольных напитков делают все возможное, чтобы оставаться конкурентоспособными: повышают стандарты производства, внедряют инновации, экспериментируют с бочками, применяют новые методы дистилляции, используют натуральное и органическое растительное сырье. Все для того, чтобы соответствовать требованиям современности.
Так, известный польский алкогольный бренд Zubrowka предлагает своим потребителям широкий ассортимент натуральных настоек на основе эссенций трав, ягод, цветов и пряностей. Все эти ингредиенты собирают вручную в нетронутых лесах Беловежской Пущи.
Ингредиенты для Zubrowka собирают вручную / фото Zubrowka
Основа питания могучих зубров – зубровка, редкое ароматное растение, которое издревле ценится за лечебные свойства. Еще в XIV веке из зубровки изготавливали одноименную настойку, которую продавали в аптеках как лекарство. Со временем крафтовое производство оформилось в мощный алкогольный бренд. Однако древние традиции создания напитка продолжают жить и в XXI веке.
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Именно здесь, в Беловежской Пуще, собирают необходимое растительное сырье, из которого изготавливают ароматические эссенции:
- зубровку для Zubrowka Bison Grass,
- кору дуба с поваленных гигантов для Zubrowka Zlota,
- можжевельник для Zubrowka Biala z Nuty Jalowca,
- мяту для Zubrowka Biala z Nuty Miety,
- лесные ягоды для Zubrowka Rose.
Zubrowka Zlota / фото facebook.com/ZubrowkaUA
Спирты для настоек Zubrowka получают на основе отборных сортов пшеницы и предварительно подвергают многократной очистке в ректификационных колоннах.
Там же, в Беловежской Пуще, добывают из недр земли кристально чистую, естественно деминерализировавшуюся воду.
Безупречно чистый спирт и артезианскую воду добавляют к настоянным в дубовых бочках эссенциям.
В каждую бутылку Zubrowka вручную вкладывают стебель травы зубров – как символ подлинности и качества продукта.
Традиционный способ сбора сырья без ущерба для окружающей среды, использование лучших натуральных компонентов и соблюдение самых высоких стандартов изготовления делают Zubrowka поистине уникальным брендом, которому доверяют во всем мире.
Бренду Zubrowka доверяют во всем мире / фото facebook.com/ZubrowkaUA
Zubrowka – это крепкие алкогольные напитки на основе только лучших натуральных компонентов, что делает его поистине уникальным. Их исключительная натуральность и непревзойденное качество соответствуют глобальным трендам на рынке алкоголя, а бережный ручной сбор растительных компонентов и жесткие стандарты производства гарантируют экологичность всей продуктовой линейки.
Если вы в поисках чего-то подлинного, вашим выбором станут настойки Zubrowka на основе экологически чистых, натуральных эссенций.
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