Давно хотіли "вбрати" свого улюбленця в оригінальний чохол, але досі не знайшли нічого вартого уваги? То створіть його власноруч!

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Для цього придбайте однотонний чохол і розфарбуйте на свій смак. Як це зробити в домашніх умовах, зараз розкажемо й покажемо.

Як розмалювати чохол власноруч



Стильний чохол у ніжних кольорах / Фото Pinterest

Для створення оригінального чохла вам знадобляться:

акрилова фарба або перманентні маркери;

пензлик;

однотонний або прозорий чохол;

рукавички;

фіксуючий прозорий лак на водній основі.

Крок 1. Оберіть малюнок, який хотіли б нанести на чохол. Можете пошукати цікаві ідеї в мережі.



Яскравий малюнок – це гарне рішення / Фото Pinterest

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Крок 2. Підготуйте робочу зону: застеліть стіл непотрібною тканиною чи папером. Після цього можна приступати до фарбування.

Крок 3. Знежирте поверхню ацетоном і нанесіть акрил тонким пензлем на силікон або пластик. Якщо ви обрали прозорий чохол, краще малювати його зсередини, використовуючи трафарет потрібного малюнку.



Можна наносити малюнок у такий спосіб / Фото Pinterest



Можете також створити стильний градієнт / Фото Pinterest

Крок 4. Коли фарба висохне – покрийте все фіксуючим прозорим лаком на водній основі.

Переваги цього методу: чохол буде відносно довговічним і прослужить вам до 2 – 3 місяців Та є і недоліки: ця технологія не підійде, якщо вам потрібне однорідне покриття.

Із перманентними маркерами ситуація інша. Технологія підготовки поверхні і закріплення зображення тут така ж, як при роботі з акрилом. Але малюнок буде яскравішим та служитиме довше.

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Ідеї для малюнків на чохлі



Бурхливе море на чохлі / Фото Pinterest

Бурхливе море на чохлі / Фото Pinterest



Ніжні краєвиди у пастельних відтінках / Фото Pinterest

Ніжні краєвиди у пастельних відтінках / Фото Pinterest



Літні квіти на чохлі / Фото Pinterest

Літні квіти на чохлі / Фото Pinterest



Нічне небо і рожеві хмари – дуже стильне поєднання / Фото Pinterest

Нічне небо і рожеві хмари – дуже стильне поєднання / Фото Pinterest



Який милий веселковий чохол / Фото Pinterest

Який милий веселковий чохол / Фото Pinterest



Кольорові мазки на чохлі / Фото Pinterest

Кольорові мазки на чохлі / Фото Pinterest



Такий візерунок створити дуже легко / Фото Pinterest

Такий візерунок створити дуже легко / Фото Pinterest