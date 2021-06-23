Давно хотіли "вбрати" свого улюбленця в оригінальний чохол, але досі не знайшли нічого вартого уваги? То створіть його власноруч!
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Для цього придбайте однотонний чохол і розфарбуйте на свій смак. Як це зробити в домашніх умовах, зараз розкажемо й покажемо.
Як розмалювати чохол власноруч
Стильний чохол у ніжних кольорах / Фото Pinterest
Для створення оригінального чохла вам знадобляться:
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акрилова фарба або перманентні маркери;
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пензлик;
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однотонний або прозорий чохол;
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рукавички;
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фіксуючий прозорий лак на водній основі.
Крок 1. Оберіть малюнок, який хотіли б нанести на чохол. Можете пошукати цікаві ідеї в мережі.
Яскравий малюнок – це гарне рішення / Фото Pinterest
Крок 2. Підготуйте робочу зону: застеліть стіл непотрібною тканиною чи папером. Після цього можна приступати до фарбування.
Крок 3. Знежирте поверхню ацетоном і нанесіть акрил тонким пензлем на силікон або пластик. Якщо ви обрали прозорий чохол, краще малювати його зсередини, використовуючи трафарет потрібного малюнку.
Можна наносити малюнок у такий спосіб / Фото Pinterest
Можете також створити стильний градієнт / Фото Pinterest
Крок 4. Коли фарба висохне – покрийте все фіксуючим прозорим лаком на водній основі.
Із перманентними маркерами ситуація інша. Технологія підготовки поверхні і закріплення зображення тут така ж, як при роботі з акрилом. Але малюнок буде яскравішим та служитиме довше.
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Ідеї для малюнків на чохлі
Бурхливе море на чохлі / Фото Pinterest
Ніжні краєвиди у пастельних відтінках / Фото Pinterest
Літні квіти на чохлі / Фото Pinterest
Нічне небо і рожеві хмари – дуже стильне поєднання / Фото Pinterest
Який милий веселковий чохол / Фото Pinterest
Кольорові мазки на чохлі / Фото Pinterest
Такий візерунок створити дуже легко / Фото Pinterest
Використовуйте блискучі наклейки, щоб створити такий малюнок / Фото Pinterest