Хотите "нарядить" своего любимца в оригинальный чехол, но пока не нашли ничего достойного вашего внимания? Так создайте его сами!
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Для этого купите однотонный чехол и раскрасьте по своему вкусу. Как это сделать в домашних условиях, сейчас расскажем.
Как разрисовать чехол собственноручно
Стильный чехол в нежных цветах / Фото Pinterest
Для создания оригинального чехла вам понадобятся:
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акриловая краска или перманентные маркеры;
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кисточка;
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однотонный или прозрачный чехол;
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перчатки;
-
фиксирующий прозрачный лак на водной основе.
Шаг 1. Выберите рисунок, который хотели бы нанести на чехол. Вы можете поискать интересные идеи в сети.
Яркий рисунок – это хорошее решение / Фото Pinterest
Шаг 2. Подготовьте рабочую зону: застелите стол ненужной тканью или бумагой. После этого можно приступать к покраске.
Шаг 3. Обезжирьте поверхность ацетоном и нанесите акрил тонкой кистью на силикон или пластик. Если вы выбрали прозрачный чехол, лучше разрисовать его изнутри, используя трафарет нужного рисунка.
Можно наносить рисунок таким образом / Фото Pinterest
Вы можете также создать стильный градиент / Фото Pinterest
Шаг 4. Когда краска высохнет – покройте все фиксирующим прозрачным лаком на водной основе.
С перманентными маркерами ситуация иная. Технология подготовки поверхности и закрепления изображения здесь такая же, как при работе с акрилом. Но рисунок будет ярче и дольше служит.
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Идеи для рисунков на чехле
Бурное море на чехле / Фото Pinterest
Нежные виды в пастельных оттенках / Фото Pinterest
Летние цветы на чехле / Фото Pinterest
Ночное небо и розовые облака – очень стильное сочетание / Фото Pinterest
Какой милый радужный чехол / Фото Pinterest
Цветные мазки на чехле / Фото Pinterest
Такой узор создать очень легко / Фото Pinterest
Используйте блестящие наклейки, чтобы создать такой рисунок / Фото Pinterest