Як здивувати відвідувачів ресторану: 10 страв, які мали неочікувану презентацію

Джерело:Figyelj
Успіх будь-якого ресторану залежить від декількох чинників. Головний з них – смак та презентація страв. Деякі заклади роблять акцент на смаку, а деякі на креативній подачі та нестандартному посуді.
У нашій добірці фото страв з популярних відомих ресторанів усього світу. Ці страви вирізняються особливою презентацією, яка завоює прихильність у будь-якого відвідувача.
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
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Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj
Фото figyelj