Як здивувати відвідувачів ресторану: 10 страв, які мали неочікувану презентацію

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Джерело:

Figyelj

Успіх будь-якого ресторану залежить від декількох чинників. Головний з них – смак та презентація страв. Деякі заклади роблять акцент на смаку, а деякі на креативній подачі та нестандартному посуді.

У нашій добірці фото страв з популярних відомих ресторанів усього світу. Ці страви вирізняються особливою презентацією, яка завоює прихильність у будь-якого відвідувача.

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1. Страва, основним інгредієнтом якої є гриби комбуча

Фото figyelj

2. Ні, це не яскрава дитяча іграшка. Це смачнюче мексиканське тако.

Фото figyelj

3. Буряковий десерт в іспанському ресторані

Фото figyelj

4. Фірмові десерти закладу Mickey & Monkey

Фото figyelj

5. Морквяна кава

Фото figyelj

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6. Суп з грибів та цибулі на морській солі

Фото figyelj

7. Основними інгредієнтами страви є кокос та варені раки

Фото figyelj

8. Нестандартна подача закуски у ресторані Coi, що у Сан-Франциско

Фото figyelj

9. Десерт має назву "Улюблений вазон моєї мами"

Фото figyelj

10. Морські трюфелі з іспанського ресторану

Фото figyelj