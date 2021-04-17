Как удивить посетителей ресторана: 10 блюд, которые имели неожиданную презентацию
Успех любого ресторана зависит от нескольких факторов. Главный из них – вкус и презентация блюда. Некоторые заведения делают акцент на вкусе, а некоторые на креативной подаче и нестандартной посуде.
Источник:Figyelj
В нашей подборке фото блюд из популярных известных ресторанов всего мира. Эти блюда отличаются особой презентацией, которая завоюет расположение у любого посетителя.
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1. Блюдо, основным ингредиентом которого есть грибы комбуча
Фото figyelj
2. Нет, это не яркая детская игрушка. Это вкуснейшее мексиканское тако.
Фото figyelj
3. Свекольный десерт в испанском ресторане
Фото figyelj
4. Фирменные десерты заведения Mickey & Monkey
Фото figyelj
5. Морковный кофе
Фото figyelj
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6. Суп из грибов и лука на морской соли
Фото figyelj
7. Основными ингредиентами блюда есть кокос и вареные раки
Фото figyelj
8. Нестандартная подача закуски в ресторане Coi, что в Сан-Франциско
Фото figyelj
9. Десерт под названием "Любимый вазон моей мамы"
Фото figyelj
10. Морские трюфели с испанского ресторана
Фото figyelj
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