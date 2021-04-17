Успех любого ресторана зависит от нескольких факторов. Главный из них – вкус и презентация блюда. Некоторые заведения делают акцент на вкусе, а некоторые на креативной подаче и нестандартной посуде.

В нашей подборке фото блюд из популярных известных ресторанов всего мира. Эти блюда отличаются особой презентацией, которая завоюет расположение у любого посетителя. Читайте также: Что это и как его едят: 14 примеров ужасной поварской фантазии 1. Блюдо, основным ингредиентом которого есть грибы комбуча Фото figyelj 2. Нет, это не яркая детская игрушка. Это вкуснейшее мексиканское тако. Фото figyelj 3. Свекольный десерт в испанском ресторане Фото figyelj 4. Фирменные десерты заведения Mickey & Monkey Фото figyelj 5. Морковный кофе Фото figyelj Интересно: Чтобы шашлыки вышли на славу: как выбрать идеальный мангал и дрова 6. Суп из грибов и лука на морской соли Фото figyelj 7. Основными ингредиентами блюда есть кокос и вареные раки Фото figyelj 8. Нестандартная подача закуски в ресторане Coi, что в Сан-Франциско Фото figyelj 9. Десерт под названием "Любимый вазон моей мамы" Фото figyelj 10. Морские трюфели с испанского ресторана Фото figyelj