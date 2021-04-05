Прикро, коли замість очікуваної страви тобі приносять казна-що. І ти думаєш, як його їсти та й чи воно взагалі їстівне. Фантазія деяких кухарів просто спантеличує.

Пропонуємо вам добірку страв, побачивши які відвідувачі ресторану вважатимуть за краще залишитися голодними. Читайте також: 13 речей, які вам точно захочеться з’їсти, але краще цього не робити Бачите тарілку? І ми не бачимо, така вона маленька. У чому проблема подати на великій?

Фото reddit Місце, де подають піцу, але не чули про ножі для неї

Фото reddit Фото reddit Так, вафельний ріжок зламався. А що ви від нього хотіли з таким навантаженням?

Фото reddit Їжа – те, що в ложечках. Решта – неїстівні прикраси

Фото reddit Начебто оригінально, для селфі саме те, але питання залишається без відповіді – як це жувати?

Фото reddit В описі страви була приписка "лісове". Тому його подали на шматку дерева

Фото reddit Будьте ласкаві приготувати собі м'ясо на розігрітому камені самостійно

Фото reddit Тако створено, щоб їсти його руками. Склянка – щоб пити з неї. Хто додумався їх поєднати й, головне, навіщо?

Фото reddit Лопата – є. Квітковий горщик – на місці. Здивований клієнт – зараховано

Фото reddit Кава всередині пончика – слабо випити й не обляпатись?

Фото reddit Подача страви на всі гроші. Не переживайте, роги потім помиють в посудомийці

Фото reddit Липкий сироп красиво розтікається по столу, але ж їсти ще не починали

Фото reddit І як тебе їсти?

Фото reddit У цьому ресторані знають не тільки як заінтригувати гостя, але і як розчарувати його

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