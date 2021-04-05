Що це і як його їдять: 14 прикладів жахливої кухарської фантазії
Прикро, коли замість очікуваної страви тобі приносять казна-що. І ти думаєш, як його їсти та й чи воно взагалі їстівне. Фантазія деяких кухарів просто спантеличує.
Джерело:Reddit
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