Шашлики – обов'язковий атрибут весняних вилазок на природу. Без ароматних, соковитих шматочків м'яса на шампурах годі й уявити веселі, дружні посиденьки.

Якщо хочете вразити компанію апетитними шашликами, спершу переконайтеся, що ви таки впевнено працюєте з мангалом. Словом, освіжіть свої знання. Може, уже цими вихідними на вас чекає практика!

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Отже, щоб посмажити шашлики, вам, передусім, знадобляться мангал, а також дрова чи вугілля, щоб розпалити вогонь.

Яким має бути ідеальний мангал для шашликів

Якщо ви тільки плануєте купити або зробити мангал своїми руками, радимо запам'ятати всі важливі характеристики для цього прибору. Зокрема, мангал повинен бути неглибоким, тобто в ідеалі не глибший 20 сантиметрів. Його стінки мають сягати не менше 3-5 міліметрів, що допоможе уникнути під час високої температури деформації матеріалу або згорання шашлику. Зауважте, відстань між м'ясом та вугіллям завжди повинна приблизно становити не більше 10 сантиметрів.

Обирайте неглибокий мангал для смаження шашликів / Фото Dnipro-m

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Правильні дрова для мангала

Для приготування шашликів потрібно обрати правильні дрова. Не годиться, для прикладу, використовувати для багаття дрова смолистих дерев: ялини, кедри, сосни тощо. Вони здатні повпливати на смак м'яса, риби чи овочів.

Також не рекомендуємо брати дрова з тополі чи, для прикладу, верби. Після згорання залишається лише сизий попіл, а вугілля залишається дуже мало.

Для приготування шашлику віддавайте перевагу дровам із фруктових дерев / Фото Shashlick

Найкраще для смаження шашлику на мангалі використовувати дрова з вільхи, дуба, граба, а також плодових дерев (груші, вишні, абрикоса абощо). Також можна брати товсту виноградну лозу. Такі дрова після згорання залишають жарке вугілля, яке й потрібне для приготування ідеального шашлику.