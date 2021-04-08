Що зробити із залишків бетонних блоків: 15 креативних ідей для дому та дачі

19:40

Якщо після будівництва у вас залишилися бетонні блоки й ви не можете знайти їм застосування – спробуйте зробити з них, приміром, мангал. Або меблі. Для цього не знадобляться якісь особливі інструменти чи навички. Потрібні будуть ваша фантазія, трохи часу, ну й, звісно, самі бетонні блоки.