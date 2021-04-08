Що зробити із залишків бетонних блоків: 15 креативних ідей для дому та дачі

Джерело:24 канал
Якщо після будівництва у вас залишилися бетонні блоки й ви не можете знайти їм застосування – спробуйте зробити з них, приміром, мангал. Або меблі. Для цього не знадобляться якісь особливі інструменти чи навички. Потрібні будуть ваша фантазія, трохи часу, ну й, звісно, самі бетонні блоки.
Такі бетонні вироби можуть прикрасити ваш сад або навіть будинок. Під час виготовлення меблів потрібно лише докласти трішки зусиль.
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest