Якщо після будівництва у вас залишилися бетонні блоки й ви не можете знайти їм застосування – спробуйте зробити з них, приміром, мангал. Або меблі. Для цього не знадобляться якісь особливі інструменти чи навички. Потрібні будуть ваша фантазія, трохи часу, ну й, звісно, самі бетонні блоки.

Такі бетонні вироби можуть прикрасити ваш сад або навіть будинок. Під час виготовлення меблів потрібно лише докласти трішки зусиль. Читайте також: Як самостійно зробити зону барбекю: 16 бюджетних варіантів 1. Мангал із бетонних блоків Фото pinterest 2. Садова лавка з блоків та дощок Фото pinterest 3. Декоративна стіна з блоків з ємностями для рослин Фото pinterest 4. Декор із блоків для клумби Фото pinterest 5. Зона барбекю Фото pinterest 6. Стильні горщики для вазонів Фото pinterest 7. Лавка на терасу Фото pinterest Цікаво: Що зробити з господарського шнурка: стильний декор для дому, який вразить усіх 8. Диван у сад або на терасу Фото pinterest 9. Мініатюрний столик Фото pinterest 10. Стіл для зони барбекю Фото pinterest 11. Яскраві полиці Фото pinterest 12. Диван у дитячу кімнату Фото pinterest 13. Декоративна зона з блоків Фото pinterest 14. Надзвичайно стильна тумбочка у спальню Фото pinterest 15. Усе, що потрібно для такого ліжка, – якісний матрац і кілька бетонних блоків Фото pinterest