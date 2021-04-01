Як самостійно зробити зону барбекю: 16 бюджетних варіантів
Потепліло, а це означає, що настав час збиратися з друзями, влаштовувати шумні посиденьки та готувати смачні страви на вогні. Якщо ви маєте багато вільного часу, любите приймати гостей і хочете облаштувати затишну та красиву зону для барбекю – радимо переглянути наші підказки для створення ідеального майданчика для відпочинку.
Джерело:24 канал
Для створення таких комфортних зон для барбекю вам знадобиться гарний настрій, невеликий бюджет, трішки вільного часу і можливість придбати хоча б елементарні товари для облаштування території для відпочинку.
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1. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію.
Фото pinterest
2. Лиш каміння, пеньки та вдале місце для барбекю і вуаля – ви улюбленець у компанії друзів, які завжди хочуть провести вікенд з вами
Фото pinterest
3. Зі звичайної тротуарної плитки можна зробити шикарну зону для барбекю
Фото pinterest
4. Ідея для тих, хто має чимало вільного часу
Фото pinterest
5. Здавалося б дуже просто, але настільки зручно та практично!
Фото pinterest
6. Зате креативно і безпечно
Фото coodecor
7. Усе, що вам потрібно для створення такої зони – каміння і зручні стільці
Фото pinterest
8. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію.
Фото pinterest
9. Бюджетний варіант з того, що знайшлося в гаражі
Фото pinterest
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10. Для створення такої зони знадобиться не більше години вільного часу
Фото pinterest
11. Класний варіант для тих, хто має бетонний циліндр
Фото pinterest
12. Усе, що вам знадобиться – цегла та решітка
Фото pinterest
13. Каміння повинно бути складене не лише красиво, а й надійно
Фото pinterest
14. Нестандартно, але не менш красиво
Фото pinterest
15. За бажанням можна зробити максимально привабливий вигляд
Фото pinterest
16. Для тих, хто любить естетику
Фото pinterest
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