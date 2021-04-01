Потепліло, а це означає, що настав час збиратися з друзями, влаштовувати шумні посиденьки та готувати смачні страви на вогні. Якщо ви маєте багато вільного часу, любите приймати гостей і хочете облаштувати затишну та красиву зону для барбекю – радимо переглянути наші підказки для створення ідеального майданчика для відпочинку.

Для створення таких комфортних зон для барбекю вам знадобиться гарний настрій, невеликий бюджет, трішки вільного часу і можливість придбати хоча б елементарні товари для облаштування території для відпочинку. Читайте також: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками 1. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію. Фото pinterest 2. Лиш каміння, пеньки та вдале місце для барбекю і вуаля – ви улюбленець у компанії друзів, які завжди хочуть провести вікенд з вами Фото pinterest 3. Зі звичайної тротуарної плитки можна зробити шикарну зону для барбекю Фото pinterest 4. Ідея для тих, хто має чимало вільного часу Фото pinterest 5. Здавалося б дуже просто, але настільки зручно та практично! Фото pinterest 6. Зате креативно і безпечно Фото coodecor 7. Усе, що вам потрібно для створення такої зони – каміння і зручні стільці Фото pinterest 8. Нічого надзвичайного. Варто лишень увімкнути фантазію. Фото pinterest 9. Бюджетний варіант з того, що знайшлося в гаражі Фото pinterest Цікаво: Плюс до карми: куди подіти сміття після відпочинку в лісі 10. Для створення такої зони знадобиться не більше години вільного часу Фото pinterest 11. Класний варіант для тих, хто має бетонний циліндр Фото pinterest 12. Усе, що вам знадобиться – цегла та решітка Фото pinterest 13. Каміння повинно бути складене не лише красиво, а й надійно Фото pinterest 14. Нестандартно, але не менш красиво Фото pinterest 15. За бажанням можна зробити максимально привабливий вигляд Фото pinterest 16. Для тих, хто любить естетику Фото pinterest