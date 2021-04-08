Если после стройки у вас остались бетонные блоки и вы не можете найти им применения –попробуйте сделать из них, например, мангал. Или мебель. Для этого не понадобятся какие-то особенные инструменты или навыки. Нужны будут ваша фантазия, немного времени, ну и, конечно, сами бетонные блоки.

Такие бетонные изделия могут украсить ваш сад или даже дом. Во время изготовления мебели нужно лишь приложить немного усилий. Читайте также: Как самостоятельно сделать зону барбекю: 16 бюджетных вариантов 1. Мангал из бетонных блоков Фото pinterest 2. Садовая лавка из блоков и досок Фото pinterest 3. Декоративная стена из блоков с емкостями для растений Фото pinterest 4. Декор из блоков для клумбы Фото pinterest 5. Зона барбекю Фото pinterest 6. Стильные горшки для вазонов Фото pinterest 7. Скамейка на террасу Фото pinterest Интересно: Что сделать из хозяйственного шнурка: стильный декор для дома, который поразит всех 8. Диван в сад или на террасу Фото pinterest 9. Миниатюрный столик Фото pinterest 10. Стол для зоны барбекю Фото pinterest 11. Яркие полки Фото pinterest 12. Диван в детскую комнату Фото pinterest 13. Декоративная зона из блоков Фото pinterest 14. Очень стильная тумбочка в спальню Фото pinterest 15. Все, что нужно для такой кровати – качественный матрас и несколько бетонных блоков Фото pinterest