У стилі тай-дай: як ефектно розфарбувати стару футболку – покрокова інструкція

Стильний та яскравий принт може врятувати вашу стару футболку. Потрібно лише трохи часу та фарби.

В епоху свідомого споживання дуже важливо давати шанс старим речам. Повторне використання стає головним трендом ХХІ століття, а одяг у стилі тай-дай все частіше з'являється на подіумах. Як поєднати ці два поняття та створити яскраві футболки своїми руками – ділимось у нашому матеріалі.

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Що таке тай-дай

Тай-дай – техніка фарбування тканини, яка походить з Японії. Її дослівний переклад розкриває секрет яскравих малюнків: "зав'яжи та пофарбуй".

У такий спосіб можна розфарбовувати футболки, світшоти, екосумки та інші аксесуари. Як результат – ви отримаєте оригінальні та неповторні принти.



Яскраві носочки в стилі тай-дай / Фото Pinterest

Як пофарбувати футболку

Оновити стару футболку дуже легко. Вам знадобляться:

захисні рукавиці;

канцелярські гумки;

фарби для текстилю;

футболка зі 100% бавовни.

Крок 1



Придбайте фарби для текстилю / Фото Pinterest

Потрібно придбати фарби для текстилю. Їх можна купити в будь-якому магазині з товарами для творчості чи рукоділля. Оберіть кольори, які найбільше вам до вподоби.

Крок 2



Підготуйте робоче місце / Фото Pinterest

Створіть робочу зону, застеліть все захисною плівкою чи папером. Підготуйте фарби, дотримуючись інструкцій на звороті упакування.

Крок 3

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Зав'яжіть та пофарбуйте / Фото Pinterest



Пробуйте по-різному зав'язувати, щоб отримати цікаві візерунки / Фото Pinterest

Знайдіть білу футболку та відріжте всі етикетки. Скрутіть її в тих місцях, де хочете, щоб з'явився принт. Зафіксуйте все за допомогою гумок.

Крок 4



Покрокова фотоінструкція / Фото Pinterest

Нанесіть фарбу на суху чи вологу тканину та залиште її на стільки часу, скільки вказано в інструкції. Після цього потрібно прополоскати футболку в прохолодній воді, висушити та насолоджуватись новою цікавою деталлю в гардеробі.

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Цікаві ідеї для принтів



Використовуйте одну або кілька фарб / Фото Pinterest



Яскравий фіолетовий градієнт / Фото Pinterest



Стильний зелений принт / Фото Pinterest



Ніжна літня футболка / Фото Pinterest



Оригінальний принт з кількох кольорів / Фото Pinterest



Ви можете вкоротити свою футболку і вийде стильний топ / Фото Pinterest