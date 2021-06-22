В эпоху сознательного потребления очень важно давать шанс старым вещам. Повторное использование становится главным трендом XXI века, а одежда в стиле тай-дай все чаще появляется на подиумах. Как совместить эти два понятия и создать яркие футболки своими руками – делимся в нашем материале.
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Что такое тай-дай
Тай-дай – техника окрашивания ткани, которая походит с Японии. Ее дословный перевод раскрывает секрет ярких рисунков: "завяжи и покрась".
Таким образом можно раскрашивать футболки, свитшоты, экосумки и другие аксессуары. Как результат – вы получите оригинальные и неповторимые принты.
Яркие носки в стиле тай-дай / Фото Pinterest
Как покрасить футболку
Обновить старую футболку очень легко. Вам понадобятся:
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защитные перчатки;
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канцелярские резинки;
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краски для текстиля;
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футболка из 100% хлопка.
Шаг 1
Нужно приобрести краски для текстиля. Их можно купить в любом магазине с товарами для творчества или рукоделия. Выберите цвета, которые больше всего вам нравится.
Приобретите краски для текстиля / Фото Pinterest
Шаг 2
Создайте рабочую зону, застелите все защитной пленкой или бумагой. Подготовьте краски, следуя инструкциям на обороте упаковки.
Подготовьте рабочее место / Фото Pinterest
Шаг 3
Найдите белую футболку и отрежьте все этикетки. Сверните ее в тех местах, где хотите, чтобы появился принт. Зафиксируйте все с помощью резинок.
Завяжите и покрасьте / Фото Pinterest
Пробуйте по-разному завязывать, чтобы получить интересные узоры / Фото Pinterest
Шаг 4
Нанесите краску на сухую или влажную ткань и оставьте ее на столько времени, сколько указано в инструкции. После этого нужно прополоскать футболку в прохладной воде, высушить и наслаждаться новой интересной деталью в гардеробе.
Пошаговая фотоинструкция / Фото Pinterest
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Интересные идеи для принтов
Используйте одну или несколько красок / Фото Pinterest
Яркий фиолетовый градиент / Фото Pinterest
Стильный зеленый принт / Фото Pinterest
Нежная летняя футболка / Фото Pinterest
Оригинальный принт с нескольких цветов / Фото Pinterest
Вы можете укоротить свою футболку и получится стильный топ / Фото Pinterest