Вийде трендово й дуже функціонально. Ось докладна інструкція.

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Для пошиття сумки вам знадобляться:

старі джинси,

тонкий ремінець,

голка та нитка,

ножиці.

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Процес перетворення джинсів на сумку

Спочатку знадобляться старі широкі джинси. Потрібно відрізати нижню частину колошви. Розміри залежать від того, наскільки довгу ви хочете отримати сумку.

Також знадобиться тонкий ремінець. Потрібно відрізати частину ремінця з пряжкою, зробити два клаптики без дірок і залишити довгу частину з дірками. Саме так, як показано на фото.

Фото 1001ideias

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На другому етапі на джинсовий клаптик кладемо ремінець з дірками й акуратно його пришиваємо.

Фото 1001ideias

Після цього на ремінець з дірками варто пришити маленький клаптик, відрізаний на першому етапі. Робіть це так, як показано на фото.

Фото 1001ideias

Далі джинсову основу вивертаємо і просовуємо ремінець з пряжкою. Уважно повторіть всі дії, показані на фото.

Фото 1001ideias

Тепер акуратно зашиваємо низ колошви разом з ремінцем.

Фото 1001ideias

Виверніть виріб і пришийте ще один клаптик ременя. Сумку готова!

Фото 1001ideias