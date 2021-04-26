Ми підготували для вас 5 чудових фільмів про спортивні досягнення. Головні актори цих драм надихають, втілюють віру в себе і мотивують.
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1. "Невидима сторона" / "The Blind Side"
Фільм заснований на реальних подіях. Головним персонажем фільму є темношкірий хлопчик Майкл, який постійно кочує з однієї прийомної сім'ї до іншої. Це тривало доти, поки хлопець не потрапляє в сім'ю, яка полюбила та повірила в дитину. Завдяки прийомній сім'ї Майкл починає грати в американський футбол. Це початок нової, зовсім іншої історії для Майкла Оера.
"Невидима сторона": дивіться трейлер
2. "Шульга" / "Southpaw"
Історія про професійного боксера Білі Гоуп, який мав славу, визнання та повагу. Проте з часом чоловік інакше розставляє пріоритети, тому сімейні проблеми тягнуть його на дно. Білі готовий здатися, але несподівано для самого себе він формує стимул – його донька. Завдяки цьому чоловік знову починає тренуватися і ставить собі високі цілі.
"Шульга": дивіться трейлер
3. "Тренер Картер" / "Coach Carter"
У фільмі розповідається про реального тренера, який жив та працював у США. Його методика досить специфічна та нестандартна. За це чоловіка дехто підтримував, а дехто засуджував. Так, для прикладу, Картер дозволяв хлопцям тренуватися лише тоді, коли вони мали хороші оцінки. А вихід на поле й участь у змаганні взагалі потрібно було заслужити.
"Тренер Картер": дивіться трейлер
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4. "За кров до перемоги" / "Bleed for This"
Вінні Пацієнца був зіркою рингу у 80-х роках, але беручи участь в трьох підряд боях боксер всі рази зазнав поразки. Через це репутацію та популярність боксер втратив. Проте ситуацію змінив новий тренер Вінні, адже завдяки йому боксер перейшов у іншу вагову категорію і…отримав злий жарт долі.
"За кров до перемоги": дивіться трейлер
5. "Нескорений" / "Unbroken"
Фільм знято на основі реальних подій. У центрі сюжету Луї Замперіні, який був легкоатлетом і учасником Олімпійських ігор. З початком Другої світової війни життя чоловіка кардинально зміниться і більше ніколи не буде таким, як раніше.
"Нескорений": дивіться трейлер