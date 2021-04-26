Ми підготували для вас 5 чудових фільмів про спортивні досягнення. Головні актори цих драм надихають, втілюють віру в себе і мотивують.

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1. "Невидима сторона" / "The Blind Side"

Рік виходу: 2009

Жанр: драма

Режисер: Джон Лі Генкок

Головні ролі: Сандра Буллок, Квінтон Аарон, Тим МакГров, Джа Геад, Кеті Бейтс

Фільм заснований на реальних подіях. Головним персонажем фільму є темношкірий хлопчик Майкл, який постійно кочує з однієї прийомної сім'ї до іншої. Це тривало доти, поки хлопець не потрапляє в сім'ю, яка полюбила та повірила в дитину. Завдяки прийомній сім'ї Майкл починає грати в американський футбол. Це початок нової, зовсім іншої історії для Майкла Оера.

"Невидима сторона": дивіться трейлер

2. "Шульга" / "Southpaw"

Рік виходу: 2015

Жанр: драма, екшн, спортивний

Режисер: Антуан Фукуа

Головні ролі: Джейк Джилленгол, Форест Вітакер, Рейчел Мак-Адамс, Наомі Гарріс

Історія про професійного боксера Білі Гоуп, який мав славу, визнання та повагу. Проте з часом чоловік інакше розставляє пріоритети, тому сімейні проблеми тягнуть його на дно. Білі готовий здатися, але несподівано для самого себе він формує стимул – його донька. Завдяки цьому чоловік знову починає тренуватися і ставить собі високі цілі.

"Шульга": дивіться трейлер

3. "Тренер Картер" / "Coach Carter"

Рік виходу: 2005

Жанр: спортивний, драма

Режисер: Томас Картер

Головні ролі: Семюел Л. Джексон, Роб Браун, Ченнінг Татум, Рік Ґонсалес, Роберт Річард, Ашанті

У фільмі розповідається про реального тренера, який жив та працював у США. Його методика досить специфічна та нестандартна. За це чоловіка дехто підтримував, а дехто засуджував. Так, для прикладу, Картер дозволяв хлопцям тренуватися лише тоді, коли вони мали хороші оцінки. А вихід на поле й участь у змаганні взагалі потрібно було заслужити.

"Тренер Картер": дивіться трейлер

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4. "За кров до перемоги" / "Bleed for This"

Рік виходу: 2016

Жанр: спортивний, драма

Режисер: Бен Янгер

Головні ролі: Майлз Теллер, Кеті Сагал, Аарон Екхарт

Вінні Пацієнца був зіркою рингу у 80-х роках, але беручи участь в трьох підряд боях боксер всі рази зазнав поразки. Через це репутацію та популярність боксер втратив. Проте ситуацію змінив новий тренер Вінні, адже завдяки йому боксер перейшов у іншу вагову категорію і…отримав злий жарт долі.

"За кров до перемоги": дивіться трейлер

5. "Нескорений" / "Unbroken"

Рік виходу: 2014

Жанр: драма

Режисер: Анджеліна Джолі

Головні ролі: Джек О'Коннелл, Miyavi, Гаррет Хедлунд

Фільм знято на основі реальних подій. У центрі сюжету Луї Замперіні, який був легкоатлетом і учасником Олімпійських ігор. З початком Другої світової війни життя чоловіка кардинально зміниться і більше ніколи не буде таким, як раніше.

"Нескорений": дивіться трейлер