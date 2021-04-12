Якщо під час перегляду ваше серце починає битись удвічі швидше, тоді це справді якісний трилер. Пропонуємо добірку фільмів від Netflix, які триматимуть вас у напрузі до останнього кадру.

Тримайтесь, кіномани, адже фільми, які ми для вас дібрали, змусять ваші долоні спітніти. Пропонуємо 10 трилерів із захопливим сюжетом, які точно варті вашого часу.

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"Загублена"

Рік виходу : 2014

: 2014 Рейтинг IMDb : 8,1

: 8,1 Актори: Розамунд Пайк, Бен Аффлек, Скут МакНейрі, Кім Діккенс, Керрі Кун, Ніл Патрік Харріс

Нік та Емі Данн готуються до п'ятої річниці весілля. Ввечері Нік повертається додому, проте його дружини там немає. Чоловік викликає поліцію, боячись, що трапилось щось серйозне. Поліція розпочинає розслідування, а усі знайомі та родичі співчувають Ніку. Утім, детективи знаходять докази, що у сім'ї не все було гаразд.

"Загублена": дивіться трейлер

"Стрінгер"

Рік виходу : 2015

: 2015 Рейтинг IMDb : 7,9

: 7,9 Актори: Джейк Джилленгол, Рене Руссо, Білл Пекстон, Джонні Койн, Енн МакДеніелс, Різ Ахмед

Луї Блум займається дрібними крадіжками. Він дуже хоче прорватись наверх та готовий на будь-яку роботу. Укотре намагаючись вигідно продати кольоровий метал, він повертається додому та стає свідком аварії. На місці події уже є репортери, які шукають вигідний ракурс для зйомок. Луї теж зацікавився гонитвою за сенсаціями, адже їх можна вигідно продавати телеканалам. Він купує камеру та вирушає на пошуки новин. Після першої вигідної пропозиції Луї охоплює відчуття азарту та конкуренції, що може призвести до неприємних наслідків.

"Стрінгер": дивіться трейлер

"Гарні часи"

Рік виходу : 2017

: 2017 Рейтинг IMDb : 7,4

: 7,4 Актори: Роберт Паттінсон, Бен Сефді, Дженніфер Джейсон Лі, Баркхад Абді, Рон Браунштейн

Не маючи змоги знайти роботу та оплачувати рахунки, Конні вирішує пограбувати банк. Він заручається підтримкою свого рідного брата Ніка, який має певні особливості психіки. Пограбування вдається, однак у руках братів вибухає пакет із фарбою. Поліція ловить Ніка. І Конні, відчуваючи свою відповідальність за долю брата, наважується визволити Ніка з в'язниці. Сповнений рішучості він вирушає на допомогу.

"Гарні часи": дивіться трейлер

"Неограновані коштовності"

Рік виходу : 2019

: 2019 Рейтинг IMDb : 7,4

: 7,4 Актори: Адам Сендлер, Джулія Фокс, Кевін Гарнетт, Ідіна Мензел, Джонатан Аранбаев, Якоб Ігельскі, Ноа Фішер

Говард Ратнер живе повним життям, не озираючись на такі умовності, як мораль. Він має невеличкий магазин у Нью-Йорку та значні борги. Намагаючись не переходити дорогу бандитам та кредиторам, він також має проблеми і в особистому житті. Йому доводиться приховувати від дружини наявність коханки. Однак справжні складнощі виникають у житті головного героя тоді, коли до його рук потрапляє неогранований опал, вартістю в 1 мільйон доларів.

"Неограновані коштовності": дивіться трейлер

"Платформа"

Рік виходу : 2019

: 2019 Рейтинг IMDb : 7,0

: 7,0 Актори: Іван Массаге, Соріон Егілеор, Антонія Сан Хуан, Емиліо Буале

Події фільму відбуваються у незвичній в'язниці. Камери у ній розташовані вертикально, одна під одною. У камерах є лише туалет, рукомийник і одна лампочка. А ще посеред камери розташований отвір, крізь який надходить їжа й затримується всього на дві хвилини. Її не можна взяти, адже охоронці не зводять з ув'язнених погляд. Якщо правила порушуються, температуру у камері збільшують або зменшують, спричиняють то неймовірну спеку, то лютий холод. Проте найскладніше те, що їжу не додають, а тому в'язні з нижніх камер ризикують залишитись голодними. Щодня ув'язненим доводиться виживати у складних умовах та приймати непрості рішення.

"Платформа": дивіться трейлер

"Тебе тут ніколи не було"

Рік виходу : 2017

: 2017 Рейтинг IMDb : 6,8

: 6,8 Актори: Хоакін Фенікс, Катерина Самсонов, Алессандро Нівола

Військовий у відставці та колишній агент ФБР виконує важливу місію: він розшукує та рятує жінок, які потрапили в руки работоргівцям. Проте діє він поза законом. Одного разу він отримує замовлення від відомого політика, чия донька потрапила у сексуальне рабство. Утім, головний герой з'ясовує, що цей брудний бізнес пов'язаний з корупцією та змовами.

"Тебе тут ніколи не було": дивіться трейлер

"Усі гроші світу"

Рік виходу : 2017

: 2017 Рейтинг IMDb : 6,8

: 6,8 Актори: Крістофер Пламмер, Марк Волберг, Мішель Вільямс, Чарлі Пламмер, Стейсі Мартін, Марко Леонарді

Гостросюжетний трилер розповідає реальну історію, яка відбулась у сімдесятих роках. У центрі сюжету один із численних спадкоємців скупого багача Пола Гетті. Хлопець потрапляє у біду – його викрадають з римської площі Фарнезе та відвозять у невідомому напрямку. Викрадачі сподіваються отримати викуп за шістнадцятирічного внука власника нафтової компанії. Сподіваючись на те, що родичі зроблять усе можливе для порятунку юнака, зловмисники виставляють за його голову неймовірну суму у 17 мільйонів доларів. Утім, вони й не здогадувались, що у цій сімейці все не так просто.

"Усі гроші світу": дивіться трейлер

"Пташиний короб"

Рік виходу : 2018

: 2018 Рейтинг IMDb : 6,6

: 6,6 Актори: Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Джон Малкович, Давід Дастмалчян, Парміндер Награ

Постапокаліптичний горор, знятий за однойменним романом Джоша Малермана. Події відбуваються у недалекому майбутньому. Населення Землі опинилось на межі зникнення, оскільки серед людей поширюється психологічне захворювання, яке змушує їх вбивати себе та інших. Головна героїня – матір з двома дітьми. Вона намагається знайти безпечне місце. Але щоб туди дістатись, їй доведеться подолати довгий шлях із зав'язаними очима, опираючись лише на свій слух та інтуїцію.

"Пташиний короб": дивіться трейлер

"Гра Джеральда"

Рік виходу : 2017

: 2017 Рейтинг IMDb : 6,6

: 6,6 Актори: Карла Ґуджино, Брюс Ґрінвуд, Карел Стрейкен, Генрі Томас, Кейт Сіґел

Джеральд та Джессі – сімейна пара середнього віку. Між ними вже немає тієї близькості, яка була раніше. Тому на вихідні вони вирушають у віддалений лісовий котедж, щоб побути наодинці та внести трохи барв у своє особисте життя. Їхній шлюб розвалюється, тому Джеральд пропонує дружині еротичну гру, яка мала б зміцнити їхні стосунки. Однак під час гри у нього раптово зупиняється серце. Його дружина залишається прикованою до ліжка наручниками за сотні кілометрів від міста. Жінка не в змозі вивільнити руки без сторонньої допомоги, але це не єдина проблема.

"Гра Джеральда": дивіться трейлер

"Мовчання"

Рік виходу : 2019

: 2019 Рейтинг IMDb : 5,3

: 5,3 Актори: Кірнан Шіпка, Стенлі Туччі, Міранда Отто, Джон Корбетт, Ганна Ґордон

У світі відбуваються напади зловісних створінь на людей. Крилаті хижаки – сліпі, але за допомогою гострого слуху їм вдається полювати на своїх жертв. Єдиним порятунком для людства є повна тиша, яка не дозволить чужинцям знаходити здобич. Головна героїня на ім'я Еллі втратила слух ще у 13 років та має здатність відчувати наближення небезпеки. Її сім'я шукає, де можна знайти прихисток від цих почвар. Однак їхні плани змінюються, коли на заваді опиняються прихильники незвичайного культу.

"Мовчання": дивіться трейлер