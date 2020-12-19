Перегляд якісних та цікавих фільмів часто мотивує на серйозні кроки та зміни. Особливо це стосується кінострічок, у яких якнайкраще розкрито професії головних персонажів.

19 грудня традиційно в Україні відзначається День адвокатури. Саме тому Ідеї 24 зробили для вас добірку найкращих фільмів про адвокатів, після перегляду яких ви задумаєтеся про зміну професії.­

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"Суддя" / "The Judge"

Рік виходу: 2014

Жанр: драма

Режисер: Девід Добкін

Головні ролі: Роберт Дауні-мол., Роберт Дюваль, Віра Фарміґа, Вінсент Д'Онофріо, Лейтон Містер

Успішний адвокат Генрі Палмер дізнається, що вбили його матір, а батька, який працює суддею, підозрюють у скоєнні злочину. Генрі залишає всі свої справи і їде на похорон в рідне містечко. Там він вирішує захищати свого батька. Чи не зробив Генрі помилку? Чи не засумнівається він у батькові?

"Суддя": трейлер дивіться онлайн

"Первісний страх" / "Primal Fear"

Рік виходу: 1996

Жанр: драма, трилер, детектив

Режисер: Ґреґорі Гобліт

Головні ролі: Річард Гір, Лора Лінні, Едвард Нортон, Френсіс Макдорманд

Поліція знаходить тіло вбитого архієпископа, а поруч біля нього переляканого молодого хлопця Аарона, якого одразу підозрюють у скоєнні злочину. Хлопець заперечує все і на його захист стає адвокат Мартін. Він прагне виграти справу аби зробити собі рекламу. Але чи вдасться це йому, адже прокурором буде його колишня коханка Джанет?

"Первісний страх": трейлер дивіться онлайн

"Адвокат Диявола" / "The Devil's Advocate"

Рік виходу: 1997

Жанр: містика

Режисер: Тейлор Хекфорд

Головні ролі: Кіану Рівз, Аль Пачіно, Шарліз Терон, Джеффрі Джонс, Джудіт Айві

Адвокат Кевін Ломакс може виграти будь-яку справу, навіть захищаючи найбільшого злочинця. Раптово успішному адвокату пропонують роботу у фірмі, яка обслуговує виключно мільйонерів. Чого насправді хоче від Кевіна керівник заможної фірми? І які плани він має на цього адвоката?

"Адвокат Диявола": трейлер дивіться онлайн

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"Адвокат на лінкольні" / "The Lincoln Lawyer"

Рік виходу: 2011

Жанр: драма, кримінальний трилер

Режисер: Бред Фурман

Головні ролі: Меттью Макконехі, Раян Філліпп, Маріса Томей, Мікаела Конлін

Адвокат Мікі Гелер виграє практично кожну свою справу. Взявшись за розслідування побиття повії, він і не підозрював, у яку "халепу" може влипнути. Подальші дії адвоката можуть загрожувати не просто здоров'ю, а й життю його рідних.

"Адвокат на лінкольні": трейлер дивіться онлайн

"Ерін Брокович" / "Erin Brockovich"

Рік виходу: 2000

Жанр: драма

Режисер: Стівен Содерберг

Головні ролі: Джулія Робертс, Альберт Фінні, Аарон Екхарт, Марг Гелгенбергер, Трейсі Волтер

Фільм знятий на основі реальних подій. У центрі сюжету багатодітна мати-одиначка, яка потрапила в аварію через необачність водія іншої автівки. Ерін Брокович вирішила не залишати цю справу і подала на водія в суд, але справу програла. Будучи в пошуках роботи, Ерін нав'язується до свого адвоката, який програв її справу стосовно ДТП і розпочинає працювати на нього, не очікуючи натомість заробітної платні. Разом вони "виходять" на слід відомої корпорації, яка серйозно забруднює навколишнє середовище.

"Ерін Брокович": трейлер дивіться онлайн

"Свідок обвинувачення" / "Witness for the Prosecution"

Рік виходу: 1957

Жанр: детектив

Режисер: Біллі Вайлдер

Головні ролі: Тайрон Павер, Марлен Дітріх, Чарльз Лотон, Ельза Ланчестер

Фільм створений на основі п'єси Агати Крісті. У центрі сюжету адвокат Вілфрид Рабат, який через серцеві напади не може продовжувати адвокатську діяльність. Попри всі протипоказання Вілфрид береться за справу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві заможної літньої жінки. Інтрига розслідування справи тягнеться аж до завершення фільму. Адже адвокат то відчуває впевненість у своїй перемозі, то знову сумнівається у словах підсудного.

"Свідок обвинувачення": трейлер дивіться онлайн

"Убити пересмішника" / "To Kill a Mockingbird"

Рік виходу: 1962

Жанр: драма

Режисер: Роберт Малліган

Головні ролі: Грегорі Пек, Мері Бедхем, Філліп Елфорд, Джон Менья

Адвокат Аттікус Фінч самостійно виховує двох дітей, які поступово знайомляться з жорстокістю навколишнього світу. Одного разу Аттікус береться захищати в суді темношкірого, якого звинувачують у зґвалтуванні "білої" дівчини.

У фільмі порушені расові проблеми, а також проблеми відповідальності, співчуття і соціальної нерівності серед дітей.

"Убити пересмішника": трейлер дивіться онлайн