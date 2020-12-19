Фільми про адвокатів, після яких вам захочеться змінити свою професію
Перегляд якісних та цікавих фільмів часто мотивує на серйозні кроки та зміни. Особливо це стосується кінострічок, у яких якнайкраще розкрито професії головних персонажів.
19 грудня традиційно в Україні відзначається День адвокатури. Саме тому Ідеї 24 зробили для вас добірку найкращих фільмів про адвокатів, після перегляду яких ви задумаєтеся про зміну професії.
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"Суддя" / "The Judge"
Успішний адвокат Генрі Палмер дізнається, що вбили його матір, а батька, який працює суддею, підозрюють у скоєнні злочину. Генрі залишає всі свої справи і їде на похорон в рідне містечко. Там він вирішує захищати свого батька. Чи не зробив Генрі помилку? Чи не засумнівається він у батькові?
"Суддя": трейлер дивіться онлайн
"Первісний страх" / "Primal Fear"
Поліція знаходить тіло вбитого архієпископа, а поруч біля нього переляканого молодого хлопця Аарона, якого одразу підозрюють у скоєнні злочину. Хлопець заперечує все і на його захист стає адвокат Мартін. Він прагне виграти справу аби зробити собі рекламу. Але чи вдасться це йому, адже прокурором буде його колишня коханка Джанет?
"Первісний страх": трейлер дивіться онлайн
"Адвокат Диявола" / "The Devil's Advocate"
Адвокат Кевін Ломакс може виграти будь-яку справу, навіть захищаючи найбільшого злочинця. Раптово успішному адвокату пропонують роботу у фірмі, яка обслуговує виключно мільйонерів. Чого насправді хоче від Кевіна керівник заможної фірми? І які плани він має на цього адвоката?
"Адвокат Диявола": трейлер дивіться онлайн
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"Адвокат на лінкольні" / "The Lincoln Lawyer"
Адвокат Мікі Гелер виграє практично кожну свою справу. Взявшись за розслідування побиття повії, він і не підозрював, у яку "халепу" може влипнути. Подальші дії адвоката можуть загрожувати не просто здоров'ю, а й життю його рідних.
"Адвокат на лінкольні": трейлер дивіться онлайн
"Ерін Брокович" / "Erin Brockovich"
Фільм знятий на основі реальних подій. У центрі сюжету багатодітна мати-одиначка, яка потрапила в аварію через необачність водія іншої автівки. Ерін Брокович вирішила не залишати цю справу і подала на водія в суд, але справу програла. Будучи в пошуках роботи, Ерін нав'язується до свого адвоката, який програв її справу стосовно ДТП і розпочинає працювати на нього, не очікуючи натомість заробітної платні. Разом вони "виходять" на слід відомої корпорації, яка серйозно забруднює навколишнє середовище.
"Ерін Брокович": трейлер дивіться онлайн
"Свідок обвинувачення" / "Witness for the Prosecution"
Фільм створений на основі п'єси Агати Крісті. У центрі сюжету адвокат Вілфрид Рабат, який через серцеві напади не може продовжувати адвокатську діяльність. Попри всі протипоказання Вілфрид береться за справу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві заможної літньої жінки. Інтрига розслідування справи тягнеться аж до завершення фільму. Адже адвокат то відчуває впевненість у своїй перемозі, то знову сумнівається у словах підсудного.
"Свідок обвинувачення": трейлер дивіться онлайн
"Убити пересмішника" / "To Kill a Mockingbird"
Адвокат Аттікус Фінч самостійно виховує двох дітей, які поступово знайомляться з жорстокістю навколишнього світу. Одного разу Аттікус береться захищати в суді темношкірого, якого звинувачують у зґвалтуванні "білої" дівчини.
У фільмі порушені расові проблеми, а також проблеми відповідальності, співчуття і соціальної нерівності серед дітей.
"Убити пересмішника": трейлер дивіться онлайн
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