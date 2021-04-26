Мы подготовили для вас 5 замечательных фильмов о спортивных достижениях. Главные актеры этих драм вдохновляют, воплощают веру в себя и мотивируют.

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"Невидимая сторона" / "The Blind Side"

Год выхода: 2009

Жанр: драма

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Главные роли: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Тим Макгро, Джей Хэд, Кэти Бэйтс

Фильм основан на реальных событиях. Главным персонажем фильма является темнокожий мальчик Майкл, который постоянно кочует из одной приемной семьи в другую. Это продолжалось до тех пор, пока парень не попадает в семью, которая полюбила и поверила в ребенка. Благодаря приемной семьи Майкл начинает играть в американский футбол. Это начало новой, совсем другой истории для Майкла Оэра.

"Невидимая сторона": смотрите трейлер

"Левша" / "Southpaw"

Год выхода: 2015

Жанр: драма, экшен, спортивный

Режиссер: Антуан Фукуа

Главные роли: Джейк Джилленхол, Форест Уитакер, Рэйчел Макадамс, Наоми Харрис

История о профессиональном боксере Билли Хоупе, который имел славу, признание и уважение. Однако со временем мужчина иначе расставляет приоритеты, поэтому семейные проблемы тянут его на дно. Билли готов сдаться, но неожиданно для самого себя он формирует стимул – его дочь. Благодаря этому он снова начинает тренироваться и ставит себе высокие цели.

"Левша": смотрите трейлер

"Тренер Картер" / "Coach Carter"

Год выхода: 2005

Жанр: спортивный, драма

Режиссер: Томас Картер

Главные роли: Сэмюэл Л. Джексон, Роб Браун, Ченнинг Татум, Рик Гонзалес, Роберт Ричард, Ашанти

В фильме рассказывается о реальном тренере, который жил и работал в США. Его методика достаточно специфическая и необычная. За это мужчину некоторые поддерживал, а кто-то осуждал. Так, например, Картер позволял ребятам тренироваться только тогда, когда они имели хорошие оценки. А выход на поле и участие в соревновании вообще нужно было заслужить.

"Тренер Картер": смотрите трейлер

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"Пазманский дьявол" / "Bleed for This"

Год выхода: 2016

Жанр: спортивный, драма

Режиссер: Бен Янгер

Главные роли: Майлз Теллер, Кэти Сагал, Аарон Экхарт

Винни Пациенца был звездой ринга в 80-х годах, но участвуя в трех подряд боях боксер все раза потерпел поражение. Поэтому репутацию и популярность боксер потерял. Однако ситуацию изменил новый тренер Винни, ведь благодаря ему боксер перешел в другую весовую категорию и...получил злую шутку судьбы.

"Пазманский дьявол": смотрите трейлер

"Несломленный" / "Unbroken"

Год выхода: 2014

Жанр: драма

Режиссер: Анджелина Джоли

Главные роли: Джек О’Коннелл, Miyavi, Гаррет Хедлунд

Фильм снят на основе реальных событий. В центре сюжета Луи Замперини, который был легкоатлетом и участником Олимпийских игр. С началом Второй мировой войны жизнь человека кардинально изменится и больше никогда не будет такой, как раньше.

"Несломленный": смотрите трейлер