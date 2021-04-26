Мы подготовили для вас 5 замечательных фильмов о спортивных достижениях. Главные актеры этих драм вдохновляют, воплощают веру в себя и мотивируют.
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"Невидимая сторона" / "The Blind Side"
Фильм основан на реальных событиях. Главным персонажем фильма является темнокожий мальчик Майкл, который постоянно кочует из одной приемной семьи в другую. Это продолжалось до тех пор, пока парень не попадает в семью, которая полюбила и поверила в ребенка. Благодаря приемной семьи Майкл начинает играть в американский футбол. Это начало новой, совсем другой истории для Майкла Оэра.
"Невидимая сторона": смотрите трейлер
"Левша" / "Southpaw"
История о профессиональном боксере Билли Хоупе, который имел славу, признание и уважение. Однако со временем мужчина иначе расставляет приоритеты, поэтому семейные проблемы тянут его на дно. Билли готов сдаться, но неожиданно для самого себя он формирует стимул – его дочь. Благодаря этому он снова начинает тренироваться и ставит себе высокие цели.
"Левша": смотрите трейлер
"Тренер Картер" / "Coach Carter"
В фильме рассказывается о реальном тренере, который жил и работал в США. Его методика достаточно специфическая и необычная. За это мужчину некоторые поддерживал, а кто-то осуждал. Так, например, Картер позволял ребятам тренироваться только тогда, когда они имели хорошие оценки. А выход на поле и участие в соревновании вообще нужно было заслужить.
"Тренер Картер": смотрите трейлер
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"Пазманский дьявол" / "Bleed for This"
Винни Пациенца был звездой ринга в 80-х годах, но участвуя в трех подряд боях боксер все раза потерпел поражение. Поэтому репутацию и популярность боксер потерял. Однако ситуацию изменил новый тренер Винни, ведь благодаря ему боксер перешел в другую весовую категорию и...получил злую шутку судьбы.
"Пазманский дьявол": смотрите трейлер
"Несломленный" / "Unbroken"
Фильм снят на основе реальных событий. В центре сюжета Луи Замперини, который был легкоатлетом и участником Олимпийских игр. С началом Второй мировой войны жизнь человека кардинально изменится и больше никогда не будет такой, как раньше.
"Несломленный": смотрите трейлер