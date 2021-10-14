Ніхто не сперечатиметься, що багатьма стравами з кабачків нікого не здивуєте: їх фарширують, запікають у духовці, тушкують з овочами, роблять оладки та веганські котлетки і навіть консервують. Але якщо ви ніколи не пробували готувати з кабачків пасту, ви багато втратили. Пропонуємо надолужувати. Рецептом поділилася нутриціологиня Надія Пахірко.
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Спагеті з кабачків у поєднанні з куркою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 200 грамів;
- Кабачок – 150 грамів;
- Цибуля ріпчаста – 40 грамів;
- Часник – 5 грамів;
- Соєвий соус – 25 мілілітрів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Як приготувати пасту з кабачків
- На розігрітій сковороді обсмажте порізану цибулю та подріблений часник.
- Тоді додайте порізане на невеликі шматочки філе, посоліть і поперчіть. Смажте доти, поки на м'ясі не з'явиться золотиста скоринка.
- Тим часом кабачки спочатку поріжте тонкими слайсами, а потім кожну пластину на довгі смужки. Відправте їх у сковороду і тушкуйте усе разом на повільному вогні під кришкою (приблизно 10 хвилин).
- Коли усе буде готово, додайте соєвий соус, усе перемішайте та залиште на вогні ще на пару хвилин.
Смачного!
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Кабачкові макарони з куркою / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Багато хто хоче потрапити в проєкт, адже там меню-конструктор на 28 днів. Але ми вже стартували! Ще за 2 дні до початку проєкту всі групи були повністю набрані, всі місця зайняті. Залишається чекати старт наступного потоку.
Але у вас є можливість спробувати меню-конструктор і уникнути набору зайвих кілограмів! Вже 22 жовтня буде запуск полегшеної версії проєкту. Там теж є меню-конструктор, в якому неймовірно смачні страви. І сьогодні ви самі можете в цьому переконатися. Я від душі ділюся з вами смачною вечерею з цього проєкт.
Порахувала для вас КБЖУ, щоб ви могли відміряти свій розмір порції. Готуйте з задоволенням і худніть смачно.
Курка з пастою з кабачків
Інгредієнти:
Куряче філе - 200 гр
Кабачок - 150 гр
Цибуля ріпчаста - 40 гр
Часник - 5 гр
Соєвий соус - 25 мл
Сіль, спеції - на смак
Готуємо:
Курку порізати шматочками.
На сковороді обсмажити порізану цибулю і подрібнений часник.
Додати туди курочку, сіль і спеції і злегка обсмажити.
Кабачки спочатку порізати тонкими слайсами, а потім кожну пластину на довгі смужки.
Надіслати кабачки на сковороду і тушкувати все разом на повільному вогні під кришкою ~ 10 хвилин.
Додати соєвий соус, все перемішати і залишити на вогні ще на пару хвилин.
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Смачного!