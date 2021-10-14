Никто не будет спорить, что многими блюдами из кабачков никого не удивите: их фаршируют, запекают в духовке, тушат с овощами, делают оладьи и веганский котлетки и даже консервируют. Но если вы никогда не пробовали готовить из кабачков пасту, вы много потеряли. Предлагаем наверстывать. Рецептом поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.
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Спагетти из кабачков в сочетании с курицей
Ингредиенты:
- Куриное филе – 200 граммов;
- Кабачок – 150 граммов;
- Лук репчатый – 40 граммов;
- Чеснок – 5 граммов;
- Соевый соус – 25 миллилитров;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Как приготовить пасту из кабачков
- На разогретой сковороде обжарьте порезанный лук и измельченный чеснок.
- Тогда добавьте порезанное на небольшие кусочки филе, посолите и поперчите. Жарьте до тех пор, пока на мясе не появится золотистая корочка.
- Между тем кабачки сначала порежьте тонкими слайсами, а затем каждую пластину на длинные полоски. Отправьте их в сковороду и тушите все вместе на медленном огне под крышкой (примерно 10 минут).
- Когда все будет готово, добавьте соевый соус, все перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут.
Приятного аппетита!
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Кабачковые макароны с курицей / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Многие хотят попасть в проект, ведь там меню-конструктор на 28 дней. Но мы уже стартовали! Еще за 2 дня до начала проекту все группы были полностью набраны, все места заняты. Остается ждать старт следующего потока.
Но у вас есть возможность попробовать меню-конструктор и избежать набора лишних килограммов! Уже 22 октября будут запуск облегченной версии проекту. Там тоже есть меню-конструктор, в котором невероятно вкусные блюда. И сегодня вы сами можете в этом убедиться. Я от души делюсь с вами вкусным ужином с этого проект.
Посчитала для вас КБЖУ, чтобы вы могли отмерить свой размер порции. Готовьте с удовольствием и худейте вкусно.
Курица с пастой из кабачков
ингредиенты:
Куриное филе - 200 гр
Кабачок - 150 гр
Лук репчатый - 40 г
Чеснок - 5 декабря
Соевый соус - 25 мл
Соль, специи - по вкусу
готовим:
Курицу порезать кусочками.
На сковороде обжарить порезанный лук и измельченный чеснок.
Добавить туда курочку, соль и специи и слегка обжарить.
Кабачки сначала порезать тонкими слайсами, а затем каждую пластину на длинные полоски.
Отправить кабачки на сковороду и тушить все вместе на медленном огне под крышкой ~ 10 минут.
Добавить соевый соус, все перемешать и оставить на огне еще на пару минут.
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аппетита!