Кількість поціновувачів польського алкогольного бренду Soplica зростає щодня. Він відомий своїми натуральними настоянками на основі фруктово-ягідних есенцій, чудовий смак яких оцінили не лише споживачі, а й міжнародні експерти. Які цінності лежать в основі філософії цього популярного бренду, що робить його успішним та у чому його переваги – читайте далі.

Історія бренду Soplica розпочалась ще у 1891 році, коли польський шляхтич Болеслав Каспрович заснував у місті Ґнєзно першу лікеро-горілчану фабрику. На фабриці виготовляли смачні натуральні настоянки на травах, горіхах, квітах, фруктах та ягодах.

До теми Традиції, непідвладні часу: 130-річна історія бренду Soplica

Засновник дуже любив свою справу. Він ретельно обирав кожен компонент для майбутніх настоянок. Для своїх напоїв він відбирав лише свіжі та стиглі плоди.

Soplica Orzech Laskowy / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Особливо пильно Болеслав Каспрович ставився до рецептури. Уже тоді він розумів: для того, щоб створити неперевершену настоянку, недостатньо просто обрати найкращі інгредієнти. Не менш важливо – старанно вивірити кожну деталь: від кількості складників до їх унікальних поєднань.

Після численних спроб засновнику вдалось досягнути бажаного – бездоганний рецепт було винайдено!

Відтоді сімейна рецептура настоянок Soplica не змінюється та зберігається у суворій таємниці.

Переваги Soplica

Soplica у рекордні терміни стала надзвичайно популярною не лише у Польщі, але й за кордоном. Людям припали до душі натуральні настоянки з чудовим смаком, секрет яких ніхто не міг розгадати.

Soplica Pigwowa / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Сьогодні Soplica – один із найстаріших та найбільш впізнаваних алкогольних брендів, який експортує свою продукцію по всьому світу. Він завойовує найпрестижніші нагороди на експертних та споживчих конкурсах.

Soplica увійшла у ТОП-100 найбільших світових алкогольних брендів за версією авторитетного видання Shanken’s IMPACT 2020. За підсумками того ж року бренд піднявся на чотири позиції та посів 55-е місце серед найбільших світових алкогольних брендів, реалізувавши 4,3 мільйона 9-літрових коробів продукції. Окрім цього, Soplica увійшла в ТОП-10 найбільших світових горілчаних брендів (у загальній категорії преміального та непреміального сегментів).

Однак успіх Soplica криється не лише в старовинній рецептурі та в добірних інгредієнтах, але й у цінностях, які плекає бренд.

Смаки, що поєднують

Soplica зберігає відданість власним традиціям. Над створенням легендарних настоянок щодня працює злагоджена команда фахівців, яких поєднує любов до своєї справи та фундаментальні цінності, центром яких є родина.

За келихом Soplica збираються лише найближчі люди / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Бренд Soplica – це спільна ідея, де кожен є невід’ємною частиною одного цілого. Це ідеали, які передаються від покоління до покоління. Вони втілені у настоянках, які створюють затишок у тісному сімейному колі. За келихом Soplica збираються лише найближчі люди, щоб поділитись своїми історіями та душевним теплом.

Автентичність

Легендарні настоянки Soplica створені на основі натуральних есенцій з добірних інгредієнтів. Уже 130 років настоянки цього бренду виготовляються за незмінною унікальною рецептурою з додаванням секретних компонентів, загадка яких досі є частиною польської культурної спадщини.

Продукція бренду має багату лінійку смаків / Фото Soplica

Продукція бренду має багату лінійку смаків. У колекцію входять настоянки зі сливи, ліщини, вишні, айви, мірабелі, чорної смородини, полуниці, волоського горіха, лимона з м'ятою та лимона з малиною.

Якість та натуральність

Настоянки Soplica виготовляються на сучасному заводі CEDC у містах Оборники та Білосток, що розташовані у Польщі. Виробник дотримується високих стандартів та дбає про якість своєї продукції.

Насамперед на заводі здійснюють контроль якості кожного інгредієнта, який стане частиною напою. Найсвіжіші плоди надходять від надійних постачальників, які збирають їх влітку на замовлення компанії. Спеціалісти перевіряють розмір, колір, запах, смак та стиглість плодів, відбираючи лише найкращі.

Soplica Sliwkowa / Фото facebook.com/SoplicaUkraine

Для створення настоянок використовують тільки високоякісний спирт із добірних зерен. Його попередньо дистилюють у 4 етапи та очищують за допомогою вугільних фільтрів, відповідно до традиційної рецептури.

Для настоянок використовують кришталево чисту артезіанську воду з власної свердловини. Вона заздалегідь проходить процес очищення та пом'якшення.

Настоянки Soplica не мають аналогів у цілому світі / Фото Soplica

Майбутні напої настоюють у дубових бочках не менше ніж 20 днів, де вони насичуються приємним смаком та п'янким ароматом.

Далі настоянки проходять обов'язковий етап фільтрації для досягнення виняткового смаку та аромату.

Насамкінець настоянки Soplica розливають у пляшки.

Унікальний смак та аромат

Настоянки Soplica не мають аналогів у цілому світі. Бренд продовжує завойовувати різноманітні нагороди на міжнародних конкурсах, де світові експерти високо оцінюють натуральний смак та м'який аромат напоїв. Такий високий результат досягається завдяки екологічно чистим складникам напоїв, високим стандартам виробництва та традиційній рецептурі.

Особливості дизайну

Болеслав Каспрович був справжнім поціновувачем літератури. Він назвав свій бренд прізвищем головного персонажа з твору польського поета Адама Міцкевича "Пан Тадеуш" – Сопліца.

Утім, не тільки назва, але й увесь бренд є відображенням шанобливого ставлення до польської культури, що є його характерною особливістю.

На фірмовій етикетці бренду нанесене зображення старовинної садиби польської шляхти, де й був придуманий рецепт Soplica.

Етикетка також містить маркер смаку та зображення підпису засновника бренду.

Дизайн пляшок Soplica / Фото Soplica

На пляшках бренду є унікальне тиснення, створене для того, щоб гарантувати захист продукції від підробок.

Усі ці елементи вилились у сучасний преміальний дизайн пляшок Soplica, який вигідно вирізняє їх з-поміж інших брендів у своїй категорії.

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Soplica – це бренд, де кожна деталь – від збору інгредієнтів до оригінальних дизайнерських рішень – ретельно продумана та ефективно втілена. Це єдиний механізм, де успіх залежить від кожного окремого сегменту виробництва, а усі процеси відбуваються з дотриманням високих європейських стандартів якості. Саме тому Soplica – це бренд, якому довіряють та який обирають у всьому світі.